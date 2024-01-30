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Avril Lavigne Rapçi Erkek Arkadaşı Tyga'dan Ayrıldıktan Sonra Yeni Sevgili Adayı Nate Smith ile Görüntülendi

Avril Lavigne Rapçi Erkek Arkadaşı Tyga'dan Ayrıldıktan Sonra Yeni Sevgili Adayı Nate Smith ile Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 15:08

Şarkıcı Avril Lavigne nişanlısından ayrıldıktan sonra yeni rapçi Tyga ile birlikteliğini de sonlandırmıştı. Ünlü isim şimdi de yeni sevgilisi ile kameralara yakalandı. Detaylar içeriğimizde👇🏻

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2023 senesinin başında nişanlısı Mod Sun ile ayrılıklarını açıklayan ünlü Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne'yi çoğumuz tanıyoruz.

2023 senesinin başında nişanlısı Mod Sun ile ayrılıklarını açıklayan ünlü Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne'yi çoğumuz tanıyoruz.

Nişanlısından ayrıldıktan sonra bir partide rapçi Tyga ile birlikte görüntülenen şarkıcı sadece arkadaşız açıklaması yapmış fakat bu durum akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.

Nişanlısından ayrıldıktan sonra bir partide rapçi Tyga ile birlikte görüntülenen şarkıcı sadece arkadaşız açıklaması yapmış fakat bu durum akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından başka bir etkinlikte öpüşürken yakalanan ikili ilişkilerini herkese duyurmuş oldu.

Bu açıklamanın hemen ardından başka bir etkinlikte öpüşürken yakalanan ikili ilişkilerini herkese duyurmuş oldu.

38 yaşındaki pop yıldızı, rapçi Tyga ile Şubat 2023'ten beri yaşadığı ilişkiyi Haziran ayında sonlandırdığını ifade etmişti.

38 yaşındaki pop yıldızı, rapçi Tyga ile Şubat 2023'ten beri yaşadığı ilişkiyi Haziran ayında sonlandırdığını ifade etmişti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece şarkıcı Nate Smith ile bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Eski sevgilisi Tyga'dan sonra hayranları bu ikiliyi birbirine daha çok yakıştırdı.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece şarkıcı Nate Smith ile bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Eski sevgilisi Tyga'dan sonra hayranları bu ikiliyi birbirine daha çok yakıştırdı.
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Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz?

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