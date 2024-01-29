Boşandıktan Sonra Zafer Görgen'le Aşk Yaşayan Esin Çepni İlişkisi Bitince Exinin Formasını Satışa Çıkardı

Fenomen Bilal Hancı'dan boşandıktan sonra kendisini kızla yepyeni bir aşkın kollarına atan Esin Çepni, Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le ilişkisini ilan etmişti. Bir ayrıl bir barış türden ilişki yürüten ikilinin aşkları son buldu. Esin Çepni geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla eski sevgilisi Zafer Görgen'in formasını binlerce liraya satışa çıkardı! Detaylar👇