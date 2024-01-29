Boşandıktan Sonra Zafer Görgen'le Aşk Yaşayan Esin Çepni İlişkisi Bitince Exinin Formasını Satışa Çıkardı
Boşandıktan Sonra Zafer Görgen'le Aşk Yaşayan Esin Çepni İlişkisi Bitince Exinin Formasını Satışa Çıkardı
Fenomen Bilal Hancı'dan boşandıktan sonra kendisini kızla yepyeni bir aşkın kollarına atan Esin Çepni, Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le ilişkisini ilan etmişti. Bir ayrıl bir barış türden ilişki yürüten ikilinin aşkları son buldu. Esin Çepni geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla eski sevgilisi Zafer Görgen'in formasını binlerce liraya satışa çıkardı! Detaylar👇
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Kafalar grubuyla tanıdığımız Bilal Hancı ile aşk yaşadığı Esin Çepni 2021'in Temmuz ayında Trabzon'da evlenmişti.
İlişkilerini bir ayrıl bir barış şeklinde yürüten fenomen çift geçtiğimiz aylara damgasını vurmayı başardı. Çepni, kendi sosyal medya hesabından Bilal Hancı'nın ihanet görüntülerini ifşaladı.
Hatta Esin Çepni, kendisinin ihanete uğradığını hıçkırık ve gözyaşları içinde uzun uzun anlatarak dert yanmıştı hatırlarsanız.
Artık aşk hayatına bir süre mola vereceği düşünülen genç fenomen, Bilal Hancı'yla olan boşanmasının ardından hepimizi şaşırtan bir paylaşımla karşımıza çıkmıştı.
Kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yeni sevgilisini paylaşan Esin Çepni'nin yeni aşkının Çaykur Rizespor'un kalecesi Zafer Görgen olduğu ortaya çıkmıştı.
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Karizmatik file bekçisinin, hem sosyal medya fenomeni hem de Kısmetse Olur 1. sezon yarışmacılarından Buse Korkmaz'la eski sevgili oldukları haberi de epey konuşulmuştu.
Mutlu mesut karelerini Instagram hesabından paylaşarak düşman çatlatan Esin Çepni'nin romantik pozları yakından takip edilir oldu.
"Bu ilişki uzun ömürlü olmaz" yorumlarının yapıldığı ilişkiye geçtiğimiz haftalarda nazar değdi. Çepni, sevgilisi Zafer'le olan pozlarını profilinden bir bir sildi.
Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Esin ve Zafer ikilisi haklarında çıkan "ayrıldılar" iddialarını da böylelikle doğrulamış oldu.
Aradığı aşkı Zafer Görgen'de de bulamayan Esin Çepni geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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İkinci el eşya satışı yapılan bir uygulama üzerinden link veren Esin Çepni'nin exi Zafer Görgen'in Rizespor formasını satışa çıkardığını duyurdu.
"Duruşu modeldeki gibidir, alana hayırlı olsun" notuyla paylaştığı formayı ilk olarak 50 bin TL'ye satışa çıkarıp fiyatını daha sonra 15 bin TL olarak güncellemesi gözümüzden kaçmadı.
Formanın yanı sıra birçok erkek kıyafetinin de satışa çıkarıldığını gördüğümüz profilde ilerleyen saatlerde bir değişiklik daha oldu.
Instagram hesabından paylaştığı hikayesini silen Esin Çepni, satış yaptığı profilden forma dahil tüm erkek kıyafetlerini de kaldırdı.
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