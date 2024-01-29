Aylık Kazancıyla Çenemizi Yoran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Annesini İlk Kez Paylaştı!
Aylık Kazancıyla Çenemizi Yoran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Annesini İlk Kez Paylaştı!
Yetişkin platformu OnlyFans'ta yayınladığı video ve fotoğraflar yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Merve Taşkın sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını ilk kez paylaştı!
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Sosyal medya kullanıp da Merve Taşkın'ın adını duymayan kalmamıştır büyük ihtimalle. Kendisi "müstehcen" bulunan pozları yüzünden mahkemelik olmuştu.
Yargılandığı davadan beraat eden OnlyFans fenomeni, yetişkin platformundan aylık 100 bin dolar kazandığını açıklayınca tartışmaları da beraberinde getirmişti.
Konu hakkındaki "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor" sözleriyle de ayda minimum 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz haftalarda "Şu ana kadar Türkiye'de yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım" diyerek Bali'ye gittiğini duyurmuştu.
Bali'ye taşındıktan sonra "Bir yıldız kaybettiniz haberiniz yok" diyen fenomen Endonezya'daki ada da yapamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü.
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Cesur pozları ve birbirinden çarpıcı yorumlarıyla karşımıza çıkan Merve Taşkın bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz saatlerde Antalya'ya giden OnlyFans fenomeni annesiyle ilk kez pozunu paylaştı. Annesini öperek poz veren Taşkın bir de "mommmy" notunu düştü.
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