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Aylık Kazancıyla Çenemizi Yoran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Annesini İlk Kez Paylaştı!

Aylık Kazancıyla Çenemizi Yoran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Annesini İlk Kez Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.01.2024 - 19:03

Yetişkin platformu OnlyFans'ta yayınladığı video ve fotoğraflar yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Merve Taşkın sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını ilk kez paylaştı!

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Sosyal medya kullanıp da Merve Taşkın'ın adını duymayan kalmamıştır büyük ihtimalle. Kendisi "müstehcen" bulunan pozları yüzünden mahkemelik olmuştu.

Sosyal medya kullanıp da Merve Taşkın'ın adını duymayan kalmamıştır büyük ihtimalle. Kendisi "müstehcen" bulunan pozları yüzünden mahkemelik olmuştu.

Yargılandığı davadan beraat eden OnlyFans fenomeni, yetişkin platformundan aylık 100 bin dolar kazandığını açıklayınca tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Yargılandığı davadan beraat eden OnlyFans fenomeni, yetişkin platformundan aylık 100 bin dolar kazandığını açıklayınca tartışmaları da beraberinde getirmişti.

argılanan ve daha sonra beraat eden Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'yi terk edip yurt dışına yerleştiğini duyurmuştu.

Konu hakkındaki "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor" sözleriyle de ayda minimum 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Konu hakkındaki "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor" sözleriyle de ayda minimum 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda "Şu ana kadar Türkiye'de yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım" diyerek Bali'ye gittiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda "Şu ana kadar Türkiye'de yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım" diyerek Bali'ye gittiğini duyurmuştu.

Detayları bu içeriğimizde anlatmıştık:

Bali'ye taşındıktan sonra "Bir yıldız kaybettiniz haberiniz yok" diyen fenomen Endonezya'daki ada da yapamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü.

Bali'ye taşındıktan sonra "Bir yıldız kaybettiniz haberiniz yok" diyen fenomen Endonezya'daki ada da yapamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü.
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Cesur pozları ve birbirinden çarpıcı yorumlarıyla karşımıza çıkan Merve Taşkın bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Cesur pozları ve birbirinden çarpıcı yorumlarıyla karşımıza çıkan Merve Taşkın bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Antalya'ya giden OnlyFans fenomeni annesiyle ilk kez pozunu paylaştı. Annesini öperek poz veren Taşkın bir de "mommmy" notunu düştü.

Geçtiğimiz saatlerde Antalya'ya giden OnlyFans fenomeni annesiyle ilk kez pozunu paylaştı. Annesini öperek poz veren Taşkın bir de "mommmy" notunu düştü.

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