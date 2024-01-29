'Müstakbel Gelin' Dememeliydik Galiba: Arzu Sabancı'dan "Bizden Sana Yar Olmaz" İmalı Hande Erçel Göndermesi!
'Müstakbel Gelin' Dememeliydik Galiba: Arzu Sabancı'dan "Bizden Sana Yar Olmaz" İmalı Hande Erçel Göndermesi!
Oyunculuğu ve tarzıyla gündemimizden düşmeyen Hande Erçel, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdığı günden beri 'istenmeyen gelin' olduğu yönünde iddialar dolaşıyor. Arzu Sabancı ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı 'çalınan her kapı açılmayabilir' paylaşımıyla oğluyla aşk yaşan Hande Erçel'e göndermede bulunduğu düşünüldü!
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"Yeterli" bulunmayan oyunculuğu yüzünden zaman zaman topa tutulan Hande Erçel ile sosyetenin yakışıklı ismi Hakan Sabancı'nın aşkı magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.
Bir dönem "sosyetenin gönül avcısı" olarak nam salan Hakan Sabancı'nın, Hande Erçel ile havaalanında ilk kez yan yana görüntülenmesinin ardından bu kareyle aşkını ilan etmesi gündemi epey sallamıştı.
Pek çok kişinin "bu aşk çok uzun ömürlü olmaz", "birliktelikleri en fazla 3-4 ay" sürer yorumlarının yaptığı ikili aşklarını tam gaz yaşamaya devam ediyor.
Eskiye göre daha sık paylaşım yapmaya başlayan Hande ve Hakan çiftinin aşklarını bu yaz yurt dışında sade bir nikahla taçlandırmak istedikleri yönündeki iddiaları da duymuştuk.
Bu dönemde en çok dikkat çeken isimlerden biri de elbetteki Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı oldu.
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Oğlu Hakan'ın sevdiceği Hande ile olan pozlarına sosyal medyadan beğeni attığını gördüğümüz Arzu Hanım'ın bu hareketi "Hande Erçel'i gelin olarak kabul etti" dedirtmişti.
Sosyal medyadan yaptığı gizemli paylaşımlarla taşı gediğine koyan Arzu Sabancı, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Paylaştığı sözler, Sabancı ailesine gelin olacak aday gözüyle baktığımız Hande Erçel'eymiş gibi de yorumlandı!
Arzu Hanım'ın paylaştığı takvim yaprağında yer alan Yekta Güngör Özden'in "Çalınan her kapı açılmayabilir. Ama açılmayacak kapıyı hiç çalmayınız" sözü epey manidar bulundu.
Montaigne'ye ait "Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen, yanlış insanlar üzerinden hayal kuruyorsun" sözüne de emoji koyması epey dikkat çekti.
Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım kafaları karıştırırken, bir yandan da sözlerin oğluyla birlikte olan Hande Erçel'e olduğu öne sürüldü.
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Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Arzu Sabancı, bu sözleri Hande Erçel için mi söylemiştir? Hadi yorumlara...
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