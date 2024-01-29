'Müstakbel Gelin' Dememeliydik Galiba: Arzu Sabancı'dan "Bizden Sana Yar Olmaz" İmalı Hande Erçel Göndermesi!

Oyunculuğu ve tarzıyla gündemimizden düşmeyen Hande Erçel, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdığı günden beri 'istenmeyen gelin' olduğu yönünde iddialar dolaşıyor. Arzu Sabancı ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı 'çalınan her kapı açılmayabilir' paylaşımıyla oğluyla aşk yaşan Hande Erçel'e göndermede bulunduğu düşünüldü!