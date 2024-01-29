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Diyanet İşleri Başkanına Sert Sözler Söyleyen Volkan Konak'ın "Beni Silin" Diyerek Rest Çekti!

Diyanet İşleri Başkanına Sert Sözler Söyleyen Volkan Konak'ın "Beni Silin" Diyerek Rest Çekti!

Volkan Konak
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.01.2024 - 12:21

Şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yaptığı sert göndermeyle bomba etkisi yaratmıştı. Hakkında suç duyurusu başlatılan Volkan Konak yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekerken, 'şarkıcılığı mı bırakıyor?' diye düşündürttü.

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Karadeniz türküleriyle gönüllerde taht kuran Volkan Konak, son dönemlerde yaptığı sert açıklamalarla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Karadeniz türküleriyle gönüllerde taht kuran Volkan Konak, son dönemlerde yaptığı sert açıklamalarla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a göndermede bulunduğu bir paylaşımda bulunan Konak olaylı bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a göndermede bulunduğu bir paylaşımda bulunan Konak olaylı bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Sözlerine “Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat" diye başlayan ünlü şarkıcının Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…” ifadeleri ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Sözlerine “Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat" diye başlayan ünlü şarkıcının Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…” ifadeleri ortalığı ayağa kaldırmıştı.

"Kuzeyin Oğlu" lakaplı Konak'ın bu sözlerinin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarının oluşturduğunu savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

"Kuzeyin Oğlu" lakaplı Konak'ın bu sözlerinin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarının oluşturduğunu savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

'Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz.'

Hakkında yapılan suç duyurusundan sonra yeni bir paylaşımda bulunarak "Herkes haddini bilecek" diyen Volkan Konak, paylaşımlarını yorumlara da kapattı.

Hakkında yapılan suç duyurusundan sonra yeni bir paylaşımda bulunarak "Herkes haddini bilecek" diyen Volkan Konak, paylaşımlarını yorumlara da kapattı.
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Pek çok kişi "Konu kapandı" diye düşünmeye başlamıştı ki; Volkan Konak Instagram hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Pek çok kişi "Konu kapandı" diye düşünmeye başlamıştı ki; Volkan Konak Instagram hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Yeni paylaşımında da şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır."

Yeni paylaşımında da şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır."

Sevilen sanatçının "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum." sözleri ise "şarkıcılığı mı bırakıyor?" dedirtti.

Sevilen sanatçının "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum." sözleri ise "şarkıcılığı mı bırakıyor?" dedirtti.

Volkan Konak'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇

Volkan Konak'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇

Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Hadi yorumlara...

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