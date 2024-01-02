Volkan Konak’tan Diyanet İşleri Başkanlığı'na Gönderme: “Maaşlarına Katkı Olsun”

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a göndermede bulundu. Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştiren Konak, bir kadeh de onlar için içerek maaşlarına katkı yaptığını söyledi.