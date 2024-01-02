Volkan Konak’tan Diyanet İşleri Başkanlığı'na Gönderme: “Maaşlarına Katkı Olsun”
Volkan Konak’tan Diyanet İşleri Başkanlığı'na Gönderme: “Maaşlarına Katkı Olsun”
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a göndermede bulundu. Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştiren Konak, bir kadeh de onlar için içerek maaşlarına katkı yaptığını söyledi.
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Volkan Konak, son zamanlarda yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Volkan Konak, Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.
“Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat;”
“İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.”
“Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…”
Volkan Konak’ın paylaşımı 👇
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Volkan Konak, bu paylaşıma gelen tepkiler sonrasında ise kutsal işler ve sanat işlerinin aynı olmadığını söyledi.
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