"Adını Feriha Koydum Florida": Kaan Sekban, Ceyda Ateş'in İçindeki 'Hande'yi Yeniden Ortaya Çıkardı
"Adını Feriha Koydum Florida": Kaan Sekban, Ceyda Ateş'in İçindeki 'Hande'yi Yeniden Ortaya Çıkardı
Oyuncu Ceyda Ateş, hafızalarımıza kazınan Adını Feriha Koydum dizisindeki 'Hande' karakterini yeniden yaşadı. Komedyen Kaan Sekban'ın da oynadığı bu mini skeç takipçilerinden tam not aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hem güzelliği hem de yetenekleriyle adını geniş bir kitleye duyurmayı başaran Ceyda Ateş magazin dünyasının sevilen isimlerinden.
İş insanı Buğra Toplusoy ile hayatlarını birleştirdikten sonra Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya yerleşti.
Ceyda Ateş, başrolünde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı "Hande" karakteriyle gönüllerimize taht kurdu.
Dönemin en havalı bad girl'lerinden biri olan Hande'ye hayat veren Ateş, yıllar sonra yeniden o karakterle karşımıza çıktı.
Amerika'ya tatile giden komedyen Kaan Sekban bu süreçte orada yaşayan Ceyda Ateş'in konuğu oldu. Sekban misafirliği uzatınca Ateş'in içindeki Hande ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kaan Sekban ve Ceyda Ateş'in konu üzerine yazıp oynadığı Adını Feriha Koydum Florida uyarlaması mini skeç dizinin fanlarını çok eğlendirdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Gelin, ikilinin eğlenceli skecine gelen yorumları hep beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Adını Feriha Koydum'un bu versiyonunu beğendiniz mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
sonunda ferihada oynadın Kaan sekban !