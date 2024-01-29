Hazar Ergüçlü'ye Dilber Dansını Öğreten Elif Erol Kimden Esinlendiğini İlk Kez Açıkladı!

Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisindeki pavyon dansı öğreten kişinin Anadolu Ateşi grubunun baş dansçılarından biri olan Elif Erol olduğunu öğrenmiştik. Erol, dansıyla ortalığı kasıp kavuran Hazar'a da öğrettiği dansı kimden esinlendiğini açıkladı.