Hazar Ergüçlü'ye Dilber Dansını Öğreten Elif Erol Kimden Esinlendiğini İlk Kez Açıkladı!
Hazar Ergüçlü'ye Dilber Dansını Öğreten Elif Erol Kimden Esinlendiğini İlk Kez Açıkladı!
Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisindeki pavyon dansı öğreten kişinin Anadolu Ateşi grubunun baş dansçılarından biri olan Elif Erol olduğunu öğrenmiştik. Erol, dansıyla ortalığı kasıp kavuran Hazar'a da öğrettiği dansı kimden esinlendiğini açıkladı.
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan İnci Taneleri dizisi ilk fragmanlarıyla bile sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen yeni dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Diziyi ön plana çıkaran nokta ise hiç şüphesiz ki Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği "Dilber" karakterinin pavyondaki dansı oldu.
Kariyerini bambaşka bir seviyeye çıkarttığına şahit olduğumuz güzel oyuncunun bu dansa hazırlanırken Ezo'yu izlemeye gittiği öne sürülmüştü.
"Dilber Evin Barkın Yok mu?" şarkısıyla kulaklarımıza yerleşen Sincanlı Erkal'ın "Kulübe gelip çalışmadı Hazar. Elif Erol'dan dans dersleri aldı" açıklamasından sonra gözler Elif Erol'a çevrildi.
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Provadan karelerin de gelmesiyle beraber öğretmen Elif Erol'un paylaşımları daha da yakından takip edilir oldu.
Anadolu Ateşi'nin baş dansçıları arasında yer alan Elif Erol, "İnci Taneleri" dizinin ilk bölümünü tüm ekiple beraber izledi.
Başarılı isim öğrencisi Hazar Ergüçlü’nün Dilber dansını öğrettiği anlar hakkında açıklamalarda bulundu. Erol, “Dört ay çalıştık. Hazar çok iyi öğrenci” ifadelerini kullandı.
Hazar Ergüçlü'ye övgüler yağdıran Elif Erol konuşma yaparken de herkesi piste toplayan ve güzel oyuncuya öğrettiği Ankara Havası'nı kimden esinlendiğini ilk kez açıkladı.
Erol, hepimizin "Ankaralı Ayşe" olarak tanıdığı Ayşe Dinçer'den esinlendiğini "Ankara Havası’nı ilk kez Ankaralı Ayşe’den esinlenerek oynadım" sözleriyle açıkladı.
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Elif Erol ayrıca, sosyal medya hesabından Ankaralı Ayşe'nin Aramızda Kalmasın programına konuk olduğu anlardan bir kesit de yayınladı.
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