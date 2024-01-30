Kim Kardashian'ın Annesi Kris Jenner, Makyaj Ürünleri Tanıtımında Filtre Kullanınca Hayranları Çıldırdı
Kim Kardashian'ın Annesi Kris Jenner, Makyaj Ürünleri Tanıtımında Filtre Kullanınca Hayranları Çıldırdı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Meşhur Kardashian-Jenner ailesini tanımayan yoktur. Bu ailenin en çok duyulan isimi Kim Kardashian, 'SKKN' adında yeni bir makyaj serisi çıkarmıştı. Hem anne, hem de çocuklarının menajeri olan Kris Jenner da kızının yeni serisinin ürünlerini denerken Instagram'da bir video paylaştı. Bir güzelleştirme filtresiyle çektiği bu videoya epey bir tepki geldi. Detaylar👇👇👇
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Çok yakın zamanda Kim Kardashian'ın çıkardığı bu makyaj ve cilt bakımı serisi şimdiden çok satış yapıyor. Moda haftasında yaptığı, epey bir tartışma yaratan kombininin makyajını, markası 'SKKN' ürünleri kullanarak tamamlamıştı aynı zamanda.
Bu kozmetik serisinde kremlerden maskelere, temizleyicilerden fırçalara...
Pırıltılı glosslardan rujlara, dudak kalemlerinden far paletlerine kadar neredeyse her şey bulunuyor.
E tabii ki hem annesi olarak hem de menajeri olarak Kris Jenner da kızı Kim Kardashian'ın çıkardığı ürünleri bir Instagram videosunda deniyor.
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'Olamaz makyaj ve filtre mi Kris' demiş bir kullanıcı. Makyaj ve güzellik filtresi ikilisi pek hoşuna gitmemiş anlaşılan.
Esprili ve iğneleyici bu yorum gecikmemiş, "Bugün filtre kahve yapmaya çalışıyordum ama filtrelerim bitmiş... Şimdi hepsinin nereye gittiğini biliyorum."
Çok fazla geçirdiği estetik operasyonlardan ötürü "Botoks fazla mı" diyen olmuş.
Birisi yüzünde makyaj dışında oynamalar olduğunu bu şekilde belirtmiş, "Yüzündekinin gerçekten makyaj olup olmadığını merak eden başka biri var mı?"
Ve yine filtreye tepkiler gelmiş, "Ve tabii ki okkalı bir filtre😂", "E filtreye ne olacak?😂😂😂😂😂"
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