Kim Kardashian'ın Annesi Kris Jenner, Makyaj Ürünleri Tanıtımında Filtre Kullanınca Hayranları Çıldırdı

Meşhur Kardashian-Jenner ailesini tanımayan yoktur. Bu ailenin en çok duyulan isimi Kim Kardashian, 'SKKN' adında yeni bir makyaj serisi çıkarmıştı. Hem anne, hem de çocuklarının menajeri olan Kris Jenner da kızının yeni serisinin ürünlerini denerken Instagram'da bir video paylaştı. Bir güzelleştirme filtresiyle çektiği bu videoya epey bir tepki geldi. Detaylar👇👇👇