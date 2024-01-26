Kim Kardashian Paris Moda Haftası'na Katılırken Sergilediği Kombinle Monica Belluci Özentisi Olmakla Suçlandı
Kim Kardashian Paris Moda Haftası'na Katılırken Sergilediği Kombinle Monica Belluci Özentisi Olmakla Suçlandı
Kim Kardashian'ın dün Paris Moda Haftası'da bir defileye katılırken yaptığı kombin Monica Belluci etkisi yaratamaya çalışmış dedirtti. Detaylar içeriğimizde👇
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Kariyerine skandallarla başlamış olan Kim Kardashian gerek özel yaşamıyla gerekse çıkarttığı marka hakkındaki iddialarla gündemden düşmeden Kardashian üyelerinden.
Şöhret hayatına Paris Hilton'un menajeri olarak başlamış internet fenomeni yıllar içinde en gözde isimlerden biri oldu.
Galalarda en çok konuşulan görünümleri giyen Kim Kardashian'ın Met Gala'da giydiği üzerinde 50 bin tane inci kullanılan elbisesiyle günlerce gündemde kalmıştı.
Paris Moda Haftasının en çok konuşulan isimlerinden olan Kardashianlar defilelerde sergiledikleri görünümlerle ilgi çekiyorlar. Kim Kardashian da Kylie Jenner'dan sonra en çok konuşulanlardan biri oldu.
Defileye boynundaki ihtişamlı gümüş kolye ve bol dekolteli vücuda yapışan elbisesiyle katılan Kardashian, Monica Belluci esintisini hissettirdi.
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Daha önce de İtalyan oyuncu ve eski model olan Belluci'ninkine benzer kombinler yapan isme moda haftasında sergilediği kombiniyle özenti yorumları gecikmedi.
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