Paris Moda Haftasın'dan Bir "Türk Sokak Stili Yıldızı" Geçti: Ece Sükan Asaletiyle Kendine Hayran Bıraktı
Paris Moda Haftasın'dan Bir "Türk Sokak Stili Yıldızı" Geçti: Ece Sükan Asaletiyle Kendine Hayran Bıraktı
Oyunculuk ve mankenlik yapan ve aynı zamanda 'Türk sokak stili yıldızı' olarak anılan Ece Sükan, Paris Moda Haftasına biribirinden şık kombinleriyle katıldı. Detaylar içeriğimizde👇
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Fiziği ve güzelliğiyle herkesi büyülemeyi başaran oyuncu Ece Sükan'ı çoğumuz gündeme geldiği dizilerden tanıyoruz.
Eski modellerden biri olan ve aynı zamanda moda editörlüğü yapan isim birçok moda defilesine katılan ve boy gösteren isimlerden biri.
Uzun süre sunuculuk yapan eski manken seslendirme ve bale gibi farklı alanlarda da kendini geliştirmeye devam etmiş ve yıllar içinde büyük beğeni toplamış.
En son "Terzi" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz isim Paris Moda Haftası'na katılan isimlerden biri oldu.
Siyah ve asil görünümüyle boy gösteren oyuncu muhteşem fiziği ile kıyafetlerin hakkını vererek kendine hayran bıraktı.
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Güzel isime Türklerden birçok destek verici yorum geldi👇
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