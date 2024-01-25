Sevim Alan Açıkladı: Dilan Polat Davasının İlk Mahkemesi Görüldü, Tahliye Yok!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ilk mahkemesi bugün görüldü. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı sosyal medyadan paylaşım yaptı. Polat dosyasında hiç kimsenin tahliye olmadığını açıkladı.