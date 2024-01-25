Sevim Alan Açıkladı: Dilan Polat Davasının İlk Mahkemesi Görüldü, Tahliye Yok!
Sevim Alan Açıkladı: Dilan Polat Davasının İlk Mahkemesi Görüldü, Tahliye Yok!
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ilk mahkemesi bugün görüldü. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı sosyal medyadan paylaşım yaptı. Polat dosyasında hiç kimsenin tahliye olmadığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şatafatlı hayatlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin hayatları MASAK radarına takıldıktan sonra altüst oldu.
Kısa sürede dudak uçuklatan türden bir servetin sahibi olan Polat ailesinin mal varlıklarına da el kondu. Fenomen ikili, 1 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla suçlanan Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu 12 kişi 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haklarındaki tüm iddiaları reddeten Polat çifti cezaevindeyken de gündemimizden hiç düşmedi. Sağlık sorunları, mektupları, namaza başlamaları, dua öğrenmeleri... Avukatları sürekli yeni haber getirdi bizlere.
Bu süreçte paylaşımlarını bir an olsun kesmeyen isimlerden biri de Sevim Alan oldu. Kendisi Dilan Polat'ın hem yakın arkadaşı hem de meslektaşı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevim Alan, Polatlar'ın mahkemesinin 24 Ocak Çarşamba günü görüleceğini söylemişti.
Geçtiğimiz gün ertelendiği iddia edilen mahkeme bugün yapıldı. Sevim Alan, Polatlar'ın avukatı Hüseyin Kaya ile mahkemede hazır bulundu.
Dilan Polat'ın ev hapsine geçeceği iddialarının gündemde olduğu mahkeme sona erdi. Alan'ın paylaşımına göre, "Polat davasında tahliye yok!"
Tutuklulukların devamına karar verilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu ile fotoğrafını paylaşan Sevim Alan üzüldüğü haberi böyle duyurdu.
Dilan Polat'ın yakın arkadaşlarından biri olan Canan Toprak da davanın ilk gününden bu yana paylaşım yapmaktan, dostunu savunmaktan bir olsun vazgeçmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sabah saatlerinde Sevim Alan gibi Anadolu Adalet Sarayı'nda hazır bulunan Toprak "Güzel haberler alalım" notuyla paylaşım yaptı.
Mahkemede kendilerini üzen bir kararın verilmesinden sonra yeni bir paylaşımla üzüntüsünü belli eden Canan Toprak "çok üzgünüm ve öfkeliyim" dedi.
Verilelen "tutukluluk devam" kararından sonra Dilan Polat'ın haftalar sonra açılan Instagram hesabından da paylaşım yapıldı. Avukatının kullandığı bilinen hesaptan "Hepimiz iyi olacağız. Tasa yok yasa var" ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda