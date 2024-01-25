Seda Akgül Skandal İddialarda Bulundu: Şahan'ı Korurken, Buket Aydın ve Demet Akalın'ı Yerden Yere Vurdu!

'Senin eşinin eski soyadı Selin Ortaçlı, Google'a bir girip baksınlar listesi bayağı kabarık bir hanımefendi! Seninle evlendi diye bunlar güzelmez! Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' diye.'