Seda Akgül Skandal İddialarda Bulundu: Şahan'ı Korurken, Buket Aydın ve Demet Akalın'ı Yerden Yere Vurdu!
Seda Akgül Skandal İddialarda Bulundu: Şahan'ı Korurken, Buket Aydın ve Demet Akalın'ı Yerden Yere Vurdu!
Buket Aydın ve Şahan Gökbakar arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a laf söyleyemen Buket Aydın, ünlü komedyenin eşine skandal sözler söyleyince ortalık daha da karıştı. Olayın büyüdüğü anlarda bir yorum da Seda Akgül'den geldi. Akgül'ün bomba gibi açıklamaları suları yeniden hareketlendirdi!
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Haber spikerliğini bırakıp radikal bir kararla güzellik sektörüne giriş yapan Buket Aydın sosyal medya açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Aydın, geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak erkeklerin görevlerini ve onlara ait olduğunun altını çizdiği sorumlulukları anlatması ayrı bir olayın fitilini ateşledi.
Aşk yaşadığı erkekle yemeğe çıktığında asla hesabı ödemediğini ve hesap ödemenin erkeğin görevi olduğunu söyleyen Buket Aydın'ın sözleri gündem yarattı.
Eğer eski spikerin sansasyonel açıklamalarını izlemeyen kaldıysa, sizin için o anları da buraya bırakıyoruz...
Bir dönem sosyal medyada gündeme oturan "kredi kartı" konusunu yeniden hatırlaran Özgür Demirtaş, Aydın'ın bu sözlerine kayıtsız kalmamıştı.
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Olayın hararetini artıran paylaşım da bu oldu 👇
Şahan Gökbakar da konuya sessiz kalmadı tabii. Aydın'dı fena tiye alan ünlü komedyenin "Erkeksen sen vereceksin😂 Ben ne maddiyatjı olujaaaaam yaaa.😂" notlu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Kendisine laf söyleyen Şahan Gökbakar ve Özgür Demirtaş'ın paylaşımları karşısında deliye dönen Buket Aydın "Kadın düşmanı rezil!" diyerek ateş püskürdü.
Hızını alamayan Buket Aydın'ın gözü öyle bir dönmüş olacak ki, bu sefer de bağlandığı canlı yayında Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya skandal sözler söyledi.
Peki Şahan Gökbakar, hayat arkadaşına dil uzatan Buket Aydın'ın bu sözlerine sessiz kalır mı? Elbette kalmaz, kalmadı da!
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Ünlü komedyen bu sözlerden sonra bir videoyla daha Buket Aydın'a verdi veriştirdi! Gökbakar paylaşımına ""Kimlere Çaktın" yeni singılımız müzik marketlerde.😂😂 Tüm iftiralara cevap veriyorum..." notunu düştü.
Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Akgül bu geleneğini Buket-Şahan kaosunda da bozmadı!
"Gelsinler aksini kanıtlasınlar" diyen Seda Akgül'ün "Camdan evde oturuyorsan, dışarı taş atmayacaksın. Nokta! Herkes haddini bilsin!" sözleri de gündeme oturdu!
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