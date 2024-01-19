Kraliyet Ailesi Bir Bir Dökülüyor: Prensesten Sonra Kral Charles Sağlık Sorunları Nedeniyle Ameliyata Alınacak

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Galler Prensesi Katile Middleton'un rahminden ameliyat olduğu ve 2 hafta boyunca hastanede yatacağı açıklanmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre Kral Charles da bir operasyon geçirecek. Detaylar içeriğimizde👇