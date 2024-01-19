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Kraliyet Ailesi Bir Bir Dökülüyor: Prensesten Sonra Kral Charles Sağlık Sorunları Nedeniyle Ameliyata Alınacak

Kraliyet Ailesi Bir Bir Dökülüyor: Prensesten Sonra Kral Charles Sağlık Sorunları Nedeniyle Ameliyata Alınacak

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 22:45

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Galler Prensesi Katile Middleton'un rahminden ameliyat olduğu ve 2 hafta boyunca hastanede yatacağı açıklanmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre Kral Charles da bir operasyon geçirecek. Detaylar içeriğimizde👇

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İngiltere Kraliyet ailesi sık sık konuşulan sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın gözlerinin üstünde olduğu bir aile.

İngiltere Kraliyet ailesi sık sık konuşulan sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın gözlerinin üstünde olduğu bir aile.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 2022 Eylül ayında hayata veda ettikten sonra ülkenin kralı III. Charles olmuştu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 2022 Eylül ayında hayata veda ettikten sonra ülkenin kralı III. Charles olmuştu.

6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenen taç giyme töreniyle kral ilan edilen 75 yaşındaki III. Charles görevine o günden beri devam ediyor.

6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenen taç giyme töreniyle kral ilan edilen 75 yaşındaki III. Charles görevine o günden beri devam ediyor.

Sarayın verdiği en son bilgiye göre Galler Prensesi Kate Middleton'ın karnından ve rahminden geçirdiği ameliyat sonucu göreve ara vereceği gündeme gelmişti.

Sarayın verdiği en son bilgiye göre Galler Prensesi Kate Middleton'ın karnından ve rahminden geçirdiği ameliyat sonucu göreve ara vereceği gündeme gelmişti.

Burada bahsetmiştik:

Sarayın haberine göre Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle bir operasyon geçireceği bu yüzden etkinliklere ara verileceği belirtildi.

Sarayın haberine göre Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle bir operasyon geçireceği bu yüzden etkinliklere ara verileceği belirtildi.
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