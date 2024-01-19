Abisi Tarafından Ağır Fiziksel ve Sözel Şiddet Gören Doja Cat'in Annesi Sessizliğini Bozdu ve Şikayetçi Oldu
Abisi Tarafından Ağır Fiziksel ve Sözel Şiddet Gören Doja Cat'in Annesi Sessizliğini Bozdu ve Şikayetçi Oldu
Rapçi Doja Cat’in abisinin kendisine fiziksel ve sözlü şiddette bulunduğu öğrenildi. Ağır hakaretler eden abisi aynı zamanda Doja’nın dişlerini kırdı. Detaylar içeriğimizde👇
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"Paint The Town Red" "Agora Hills" gibi hit şarkılarla dünyaya adını duyuran Doja Cat hepimizin aşina olduğu rapçilerden biri haline geldi.
2023 yılında yaptığı müziklerle dinlenmeleri milyonlara ulaşan şarkıcı bu sene zirveye yerleşen isimlerden oldu.
2024 Coachella'da sahne alacak büyük sanatçılardan biri olan Doja Cat'in oldukça büyük bir hayran kitlesi var.
Amerikalı rapçinin annesinin iddialarına göre 30 yaşındaki abisi Raman Dalithando Dlamini Doja Cat'e fiziksel ve sözlü şiddet uygulamış.
Şarkıcının annesi tarafından iletilen belgelerde Doja'nın dişlerinin abisi Raman tarafından söküldüğü ve vücuduna kesikler ve darbeler aldığı kanıtlanmış.
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Abisi şarkıcıyı kıskandığı için ona ait mülkleri çalmakla, kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uygulamakla suçlanıyor. Aynı zamanda daha önceden geçici uzaklaştırma kararları alınan Raman'a kalıcı bir uzaklaştırılma verilmesi isteniyor.
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