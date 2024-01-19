19 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Voleybol sahasındaki başarılarıyla adlarını dünya tarihine yazdıran milli sporcularımız Zehra Güneş ve Hande Baladın arasında bir süredir soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu. Kıskançlık ve küslük iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikili, gerçekleştirilen özel etkinlikte bir etkinlikte buluştu.
2. Ünlü oyuncu Melis Sezen çılgın ruhunu bu sefer Dubai kumlarında konuşturdu: Mistik dansını görenler anlam veremedi.
3. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Fred, en mutlu günlerinden birini yaşadı. İkinci kez baba olan Fred'in aile fotoğrafı gözlerinizden adeta kalpler çıkaracak!
4. Usta sanatçı Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde telefonla kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oluyordu. İki kere benzeri bir olay yaşayan Bağcan, 'bu kez usta dolandırıcıların eline düştüm' dedi.
5. Pop müziğin iki kraliçesi Hande Yener ve Demet Akalın'ın arasındaki ilişki kariyerlerinin ilk günlerinden beri bir iyi bir kötü devam ediyor bildiğiniz gibi... Günümüzde araları pek iyi olmayan ikiliyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Instagram'da @benzeyensarkilar isimli hesabının yaptığı Akalın'ın 'Rekor' şarkısı için "Hande Yener ve Sinan Akçıl aşkına gönderme yaptı" şeklindeki paylaşım, Demet Akalın'ı adeta çıldırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Lüks yaşamıyla görenlerin dudağını uçuklatan Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın arkadaşı 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde olan ikiliden haber getirdi. Sevim Alan, Polat ailesinin mahkeme tarihini paylaştı!
7. CHP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Ve adaylık serüveninin nasıl başladığını anlattı.
8. Sadece gönülleri fetheden şarkılarıyla adından söz ettiren Özgün magazin dünyasının en kibar ve sevilen isimlerinden biri. Aile hayatıyla da herkese gıpta ettiren başarılı şarkıcı son paylaşımıyla tüm sevenlerini üzdü. Ayrılık sözleri yazdığı için boşanacağı sanılan Özgün'den açıklama geldi.
9. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında zaman zaman tansiyonun yükseldiği Polat dosyası ele aldındı. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ve kayınvalidesi sunuculara çok ağır konuştu.
10. Metin Akdülger Türk dizi, sinema ve tiyatrosunun başarılı oyuncularından biridir. Hem yetenekleri hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken Akdülger, birçok projede önemli roller üstlenmiştir. Gelin yakışıklı oyuncuyu daha yakından tanıyalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün küçük oğlu Kerem'in yüzünü ilk defa 1. yaş doğum gününde gösterdi. Kerem'i gören herkes "aynı babası" "babasının kopyası" gibi yorumlar yaptı. Bugün ise Fahriye Evcen, 12 aylık oğlu Kerem ile yeni pozlarını paylaşınca kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
12. Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu herkesi gururlandırırken manken Tuğba Özay'dan tepki çeken bir yorum geldi.
13. Modern Family dizisinde baba Jay Pritchett rolünü oynayan Hollywood oyuncusu Ed O'Neill, kariyerine başlamadan önce yaşadığı kararsızlıkla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
14. Uzaya fırlatılan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın ülkemize yaşattığı gururun ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin ilk astronotuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
15. 2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, beyninde tümör tespit edildiğini duyurmuştu. Önceki gün acil ameliyata alınan Şimal'den 8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Netflix Türkiye, Kübra isimli yeni Türk yapımı dizisini geçtiğimiz gün yayınladı. Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi kısa sürede gündem yarattı. Bir kesim ise Netflix'te sürekli Çağatay Ulusoy'u görmekten rahatsızlık duydu. Konuya Netflix Türkiye'den cevap geldi.
17. 'Temel İçgüdü' filmiyle sinema dünyasına damga vuran Sharon Stone, geçtiğimiz günlerde 'Barbie' filmiyle ilgili çok dikkat çekici bir itirafta bulundu.
18. Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimizinden biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir olmuştu. Depremzede ailesine ev sözü veren şehidimizin dileğini Haluk Levent ve Hasan Can Kaya gerçekleştirdi. Aileye alınan evin eşyalarını da ünlü şarkıcı Melek Mosso aldı.
19. Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Ulusoy, paylaşım yaptığı gönderinin altına bir takipçisinden dudaklarıyla ilgili ilginç bir yorum aldı. Özge Ulusoy ise bu yorumu cevapsız bırakmadı ve takipçisine beklenmedik bir cevapla karşılık verdi.
20. Khloe Kardashian yıllar önce yaptığı kürk karşıtı reklamdan sonra Aspen'de kürk giyerken kameralara yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Amerikalı model Kendall Jenner adının hakkını vererek, Aspen'deki kayak tatilinde karların içinde mini elbisesi ve topuklularıyla herkesi kendine hayran etti.
22. Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmek bilmeyen Hadise hakkında yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Bu sefer de ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı söylenen ünlü şarkıcıdan jet hızında açıklama geldi.
23. 'Popun kraliçesi' olarak anılan Madonna, yaşadığı ciddi sağlık problemlerinin ardından sahneye döndü. Oldukça iddialı performansıyla dinleyenlerle buluşan Madonna, son olarak bir dava şoku yaşadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda