Cinsiyet Geçiş Operasyonu Olan Mika Raun'dan Romantik Poz! 19 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Cinsiyet Geçiş Operasyonu Olan Mika Raun'dan Romantik Poz! 19 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hadise güzelliğiyle yine büyüledi.
Wanda Nara ve Icardi'den mutlu aile tablosu.
Hazar Ergüçlü'den set arkası pozu.
İdo Tatlıses yeni şarkısını tanıttı.
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Zeynep Bastik, eski eşini desteklediği anları paylaştı.
Ala Tokel, İBB'nin düzenlediği bir ödül töreninde ödül aldı.
Mika Raun ve sevgilisi Batu'dan romantik poz.
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti için hazırlandığı anları paylaştı.
Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina2nın bu haftaki konuğu MasterChef ikincisi Tahsin Küçük oldu.
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