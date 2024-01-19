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Ölümden Dönüp Sahneye Çıkan Madonna'ya Dava Şoku: Sebebi Sahneye Geç Çıkması

Ölümden Dönüp Sahneye Çıkan Madonna'ya Dava Şoku: Sebebi Sahneye Geç Çıkması

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.01.2024 - 18:35

'Popun kraliçesi' olarak anılan Madonna, yaşadığı ciddi sağlık problemlerinin ardından sahneye döndü. Oldukça iddialı performansıyla dinleyenlerle buluşan Madonna, son olarak bir dava şoku yaşadı.

Madonna'nın iki hayranı, kendisini sahneye geç çıktığı için dava etti.

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Popun kraliçesi dendiğinde aklımıza gelen tek bir isim var: Madonna!

Popun kraliçesi dendiğinde aklımıza gelen tek bir isim var: Madonna!

Şarkılarından tutun da sahne şovlarına tam bir kraliçe olan Madonna, yaz aylarında sevenlerini korkutmuştu. 15 Temmuz'da başlayacak olan Madonna'nın turnesi, yaşanan sağlık problemleri nedeniyle ertelenmişti.

Kaldığı otelde baygın bir halde bulunan Madonna, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Kaldığı otelde baygın bir halde bulunan Madonna, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Madonna'nın ciddi bir enfeksiyona yakalandığı, durumunun ise ciddi olduğu aktarılmıştı. Yapılan açıklamalarda sağlık durumunun pek de iyiye gittiği söylenmiyordu.

Yapılan tedavilerin sonuç vermesinin ardından popun kraliçesi, sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşan Madonna, 'Celebration' (kutlama) adını verdiği yeni turnesiyle sahne almaya başladı.

Sağlığına kavuşan Madonna, 'Celebration' (kutlama) adını verdiği yeni turnesiyle sahne almaya başladı.

Hem de ne sahne almak! Madonna'nın oldukça cesur bir şekilde sergilediği performanslar kısa sürede dünya gündemine yerleşti.

Burada yer vermiştik;

Her ne kadar dönüşü bir çoşkuyla karşılansa da Madonna, son olarak bir dava şoku yaşadı.

Her ne kadar dönüşü bir çoşkuyla karşılansa da Madonna, son olarak bir dava şoku yaşadı.

Madonna'nın konserine giden iki kişi, ünlü ismin konser saatine sadık kalmadığını öne sürdü. 

Öyle ki 20.30'da başlaması gereken konserin 22.30'da başladığı iddia edildi.

Ayarlanan saatinden iki saat sonra başlayan konserin geç bitmesi, haliyle toplu taşıma kullanacak olan hayranları da mağdur etti.

Ayarlanan saatinden iki saat sonra başlayan konserin geç bitmesi, haliyle toplu taşıma kullanacak olan hayranları da mağdur etti.

Benzer bir olay Jennifer Lopez'in turnesinde de yaşanmış, Lopez ise konserin bitişinde metro seferleri 'satın alarak' hayranlarını bu mağduriyetten kurtarmıştı.

Ne dersiniz, Türkiye'de böyle bir olaya nasıl tepki veriliyor?

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