Ölümden Dönüp Sahneye Çıkan Madonna'ya Dava Şoku: Sebebi Sahneye Geç Çıkması
Ölümden Dönüp Sahneye Çıkan Madonna'ya Dava Şoku: Sebebi Sahneye Geç Çıkması
'Popun kraliçesi' olarak anılan Madonna, yaşadığı ciddi sağlık problemlerinin ardından sahneye döndü. Oldukça iddialı performansıyla dinleyenlerle buluşan Madonna, son olarak bir dava şoku yaşadı.
Madonna'nın iki hayranı, kendisini sahneye geç çıktığı için dava etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Popun kraliçesi dendiğinde aklımıza gelen tek bir isim var: Madonna!
Kaldığı otelde baygın bir halde bulunan Madonna, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Sağlığına kavuşan Madonna, 'Celebration' (kutlama) adını verdiği yeni turnesiyle sahne almaya başladı.
Her ne kadar dönüşü bir çoşkuyla karşılansa da Madonna, son olarak bir dava şoku yaşadı.
Ayarlanan saatinden iki saat sonra başlayan konserin geç bitmesi, haliyle toplu taşıma kullanacak olan hayranları da mağdur etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda