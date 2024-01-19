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Kamera Karşısına Geçen Çağatay Ulusoy Seda Sayan Misali 'Kocam' Modunu Açtırdı!

Kamera Karşısına Geçen Çağatay Ulusoy Seda Sayan Misali 'Kocam' Modunu Açtırdı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.01.2024 - 20:38

Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, yeni projelerle karşımıza çıkıyor bu aralar. Haliyle kendisini birçok röportaj ve çekimde de görüyoruz. Netflix'te yayınlanan Kübra ile seyirci karşısına çıkan Ulusoy, son olarak GQ ile bir röportaj verdi. 

Çağatay Ulusoy'un verdiği pozlar ise birçok kişiyi Seda Sayan misali 'kocacı' yaptı!

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Bugüne kadar birçok farklı rolde gördüğümüz Çağatay Ulusoy, bu karakterleriyle akıllarımıza kazınmayı başardı.

Bugüne kadar birçok farklı rolde gördüğümüz Çağatay Ulusoy, bu karakterleriyle akıllarımıza kazınmayı başardı.

Medcezir, Adını Feriha Koydum ve İçerde gibi birçok popüler dizide başrolü oynayan Çağatay Ulusoy canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 

Tabii kendisini sadece televizyon ekranlarında görmedik.

Birçok dijital projede ve filmde rol alan Çağatay Ulusoy, şu sıralar 'Gaddar' dizisiyle ekranlarda.

Birçok dijital projede ve filmde rol alan Çağatay Ulusoy, şu sıralar 'Gaddar' dizisiyle ekranlarda.

Kendisini uzun bir süredir televizyon ekranlarında göremediğimiz Ulusoy, yeni bir projeyle karşımıza çıktı. Fakat bu sürede pek de boş durmadı, Terzi, Hakan: Muhafız gibi dijital projelerde de yer aldı.

Netflix'in yerli yapımlarda görmeye alışkın olduğumuz Çağatay Ulusoy, ayrıca Kübra dizisiyle sevenleriyle buluştu.

Netflix'in yerli yapımlarda görmeye alışkın olduğumuz Çağatay Ulusoy, ayrıca Kübra dizisiyle sevenleriyle buluştu.

Sizin anlayacağınız, Çağatay Ulusoy sevenler için oldukça verimli bir dönemden geçiyoruz! Birçok farklı projede görmeye başladığımız Ulusoy, karakterden karaktere bürünerek seyir zevki yaşatmaya devam ediyor.

Tabii Çağatay Ulusoy'u gördüğümüz tek alan diziler, filmler değil! Kendisi son olarak GQ için kamera karşısına geçti.

Tabii Çağatay Ulusoy'u gördüğümüz tek alan diziler, filmler değil! Kendisi son olarak GQ için kamera karşısına geçti.

Kübra dizisinde canlandırdığı karakterle ilgili bir röportaj veren Çağatay Ulusoy, ayrıca birbirinden farklı pozlara da imza attı!

Çağatay Ulusoy'un bu pozları ise görenleri tekrar kendisine aşık etti desek yanlış olmaz herhalde.

Çağatay Ulusoy'un bu pozları ise görenleri tekrar kendisine aşık etti desek yanlış olmaz herhalde.

Netflix tarafından da paylaşılan bu pozlara binlerce kişiden beğeni ve yorum yığdı.

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Efendim, nasıl yağmasın ki?

Efendim, nasıl yağmasın ki?

Haydi gelin bir de sosyal medyadan gelen yorumlara bir bakalım!

Haydi gelin bir de sosyal medyadan gelen yorumlara bir bakalım!

İçimizdeki Seda Sayan ortaya çıktı resmen. 😂

İçimizdeki Seda Sayan ortaya çıktı resmen. 😂

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Kim demişti? 👀

Kim demişti? 👀

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