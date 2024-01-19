Kamera Karşısına Geçen Çağatay Ulusoy Seda Sayan Misali 'Kocam' Modunu Açtırdı!
Kamera Karşısına Geçen Çağatay Ulusoy Seda Sayan Misali 'Kocam' Modunu Açtırdı!
Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, yeni projelerle karşımıza çıkıyor bu aralar. Haliyle kendisini birçok röportaj ve çekimde de görüyoruz. Netflix'te yayınlanan Kübra ile seyirci karşısına çıkan Ulusoy, son olarak GQ ile bir röportaj verdi.
Çağatay Ulusoy'un verdiği pozlar ise birçok kişiyi Seda Sayan misali 'kocacı' yaptı!
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Bugüne kadar birçok farklı rolde gördüğümüz Çağatay Ulusoy, bu karakterleriyle akıllarımıza kazınmayı başardı.
Birçok dijital projede ve filmde rol alan Çağatay Ulusoy, şu sıralar 'Gaddar' dizisiyle ekranlarda.
Netflix'in yerli yapımlarda görmeye alışkın olduğumuz Çağatay Ulusoy, ayrıca Kübra dizisiyle sevenleriyle buluştu.
Tabii Çağatay Ulusoy'u gördüğümüz tek alan diziler, filmler değil! Kendisi son olarak GQ için kamera karşısına geçti.
Çağatay Ulusoy'un bu pozları ise görenleri tekrar kendisine aşık etti desek yanlış olmaz herhalde.
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Efendim, nasıl yağmasın ki?
Haydi gelin bir de sosyal medyadan gelen yorumlara bir bakalım!
İçimizdeki Seda Sayan ortaya çıktı resmen. 😂
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Kim demişti? 👀
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