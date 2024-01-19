Kamera Karşısına Geçen Çağatay Ulusoy Seda Sayan Misali 'Kocam' Modunu Açtırdı!

Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, yeni projelerle karşımıza çıkıyor bu aralar. Haliyle kendisini birçok röportaj ve çekimde de görüyoruz. Netflix'te yayınlanan Kübra ile seyirci karşısına çıkan Ulusoy, son olarak GQ ile bir röportaj verdi.

Çağatay Ulusoy'un verdiği pozlar ise birçok kişiyi Seda Sayan misali 'kocacı' yaptı!