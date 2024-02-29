Jennifer Lopez Yayınlanan Belgeselinde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Hiç Sevilmedim, Psikolojik Tacize Uğradım"
Jennifer Lopez Yayınlanan Belgeselinde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Hiç Sevilmedim, Psikolojik Tacize Uğradım"
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez geçtiğimiz hafta kendi hayatından kesitleri anlattığı “The Greatest Love Story Never Told' isimli belgesel tadında yapımını seveneleriyle paylaşmıştı. Yapımdaki çoğu itirafı olay olan ünlü şarkıcı aile yaşantısındaki gerçekleri bir bir ortaya döktü. Detaylar👇
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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez kocası Ben Affleck ve ailesi hakkında birçok itirafta bulunduğu “The Greatest Love Story Never Told" (Anlatılmamış En Büyük Aşk Hikayesi) adlı yapımını sevenleriyle paylaştı!
Kocası Ben Affleck ile yaşadıkları anlaşmazlıkları ve oyuncunun neden bu kadar mutsuz olduğunu kendi ağzından öğrendiğimiz yapımda, itiraflar bitmek bilmiyor...
Ünlü isim belgeselin ilerleyen bölümlerinde ailesi hakkında şok açıklamalarda bulundu! Lopez kendisine yöneltilen sevgi sözlerinin ardındaki akıl almaz olayları paylaştı.
Şarkıcı çocukluk yıllarında anne ve babası tarafından sevildiğini hiç hissetmediğini söyledi. 54 yaşındaki Lopez "Bana seni seviyorum diyen insanlar oldu, fakat sonrasında 'sevgi' kelimesine yakışmayan tacizkar tavırlar sergilediler" dedi.
Hayatı boyunca çoğu kez dibe vurduğunu söyleyen şarkıcı aynı şeyler kızının başına gelseydi sorusuna "ona arkasına bakmadan kaçmasını söylerdim" cevabını verdi.
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"Fakat benim için her şey çok bulanıktı. Sisin içine bakmak gibiydi" diyen Lopez yaşadığı şeylere şimdi baktığında psikolojik olarak tacize uğrasa da fiziksel olarak kendini koruyabilmiş olmakla gurur duyuyor...
O zamanlar yaşadıklarını ağlayarak anlatan Lopez, çocukluğunda anne ve babasından yeterince sevgi görmediğini itiraf etti.
Programda annesini narsist bir kişilik olarak betimleyen şarkıcı babasının da çocukluğunda pek yanında olmadığını söyledi.
"Büyürken bana sevildiğimi hissettirecek birilerini aradım. Ben ortanca çocuktum... Dünyaya gelen ilk çocuk değildim, bebek de değildim. Bu ikisinin ortasında kaybolmuş gibi oluyorsunuz." diye sözlerini bitiren Lopez hayranlarını bilinmeyen geçmişini böyle anlattı.
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