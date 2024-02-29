Jennifer Lopez Yayınlanan Belgeselinde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Hiç Sevilmedim, Psikolojik Tacize Uğradım"

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez geçtiğimiz hafta kendi hayatından kesitleri anlattığı “The Greatest Love Story Never Told' isimli belgesel tadında yapımını seveneleriyle paylaşmıştı. Yapımdaki çoğu itirafı olay olan ünlü şarkıcı aile yaşantısındaki gerçekleri bir bir ortaya döktü. Detaylar👇