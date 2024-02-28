ASAP Rocky ve Salma Hayek'in Milano Moda Haftasındaki Samimi Görüntüleri Kısa Sürede Çok Sayıda Eleştiri Aldı
ASAP Rocky ve Salma Hayek'in Milano Moda Haftasındaki Samimi Görüntüleri Kısa Sürede Çok Sayıda Eleştiri Aldı
Milano Moda haftası için bir defileye katılan rapçi ASAP Rocky ve oyuncu Salma Hayek bir araya geldi. Yayınlanan video ve fotoğraflarda sürekli birbirlerine sarılmaları kısa sürede Rihanna hayranlarını ayağa kaldırdı! Detaylar 👇
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Yetenekli rapçi ASAP Rocky şarkılarıyla inanılmaz bir üne sahip, Amerika'nın belli başlı rapçilerinden biri haline gelmeyi başarmış isimlerden biri bildiğimiz gibi.
İsmini şarkıları kadar biricik aşkı Rihanna ile de sık sık duyduğumuz Rocky genellikle çocuklarına bağlılığı ve Rihanna'ya olan aşkıyla da anılıyor.
"Dışarıdayken eve gidip onlara kavuşmak için sabırsızlanıyorum" gibi açıklamalarda bulunan rapçi bu gibi söylemlerle ailesine olan bağlılığını dile getiriyor.
Tarzıyla da oldukça fazla dikkat çeken ASAP Rocky dünyaca ünlü markaların defilesini izlemek için Milano Moda haftasına katıldı.
Defileye katılan isimlerden birisi de oyuncu Salma Hayek'di...İkilinin birbirlerini görünce sergiledikleri samimiyet çoğu hayranın gözünden kaçmadı.
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Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda oldukça mutlu gözüken ikili kısa sürede birçok yorum aldı...
"Drake bir kez daha Rihanna'nın hayatına gizlice girmeyi denemek üzere"
"Sevgililer mi?"
"Hahaha kardeşim eğer Rihanna benim bebeğim olsaydı, başka bir kız yanıma 3 metre yaklaşamazdı 😩😭🤣💯"
"bu doğru değil"
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"Rihanna daha sonra Asap'a bu fotoğrafını gösterirken:"
"Şu an Ricky"
"İnsanların erkeklerini çalmak kadınların işidir"
"Rihanna ikisi arasında bir şey var mı diye tarıyor 👇👀😂"
"Kardeşinin böyle kıkırdaması için ne fısıldıyor.... bu kız RiRi yani 👀🤔"
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