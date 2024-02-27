Ariana Grande'den Yeni Albümünün Şarkılarını Sızdıranlara Kapı Gibi Cevap: "Sizinle Hapiste Görüşeceğim"
Ariana Grande'den Yeni Albümünün Şarkılarını Sızdıranlara Kapı Gibi Cevap: "Sizinle Hapiste Görüşeceğim"
Kaynak: https://www.popbuzz.com/music/artists...
Yeni albümü Eternal Sunshine ile sektöre geri dönecek olan Ariana Grande şarkılarının çalınması skandalına gereken cevabı bir röportajında verdi. Detaylar içeriğimizde👇
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Söylediği her şarkıyla kulaklarımızın pasını silen, muhteşem sesiyle herkesi büyülemeyi başaran kendisi küçük sesi büyük şarkıcı Ariana Grande'yi duymayanınız sanıyoruz ki yoktur.
"Thank you, next" "Dangerous Woman" gibi büyük kitleler tarafından dinlenen birçok şarkısı olan sanatçı son çıkarttığı "yes, and?" parçasıyla başarısını bir kez daha kanıtlamıştı...
Son zamanlarda yeni albüm haberi ile gündemi meşgul eden Ariana Grande, yeni albümünün tanıtımını yapmak için bir programa konuk oldu.
Programda kendisine albümüyle ilgili yöneltilen sorulara cevap veren ismin "Fantasize" isimli şarkının sızdırılması hakkında ağır laflar etti.
"Thank You, Next” şarkısını seslendiren şarkıcı, Zach Sang Show'a verdiği röportajda, bazı hayranlarının "Fantasize "in sızdırılan demosuna olan 'takıntısına' değindi.
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2023 yılında Ariana Grande, 'Fantasize' şarkısı sayesinde TikTok'ta büyük bir viral hit elde etmişti. Ancak şarkının kendisi aslında hiçbir zaman yayınlanmak üzere tasarlanmamıştı ve Ariana'nın izni olmadan geçtiğimiz günlerde sızdırıldı...
İzinsiz olarak yayınlanan “Fantasize” şarkısının teknik olarak onun şarkısı olmadığını, onun için yapılan bir parodi şarkısı olduğunu söylen Grande oldukça sinirli gözüküyordu.
Ariana bu demoyu aslında bir TV programı için 90'ların parodi şarkısı olarak kaydetmişti. Ancak gelen tepkiler süperstarın şarkıyı yeniden düzenlemesine ve yeni albümü Eternal Sunshine'a kendi "tamamen farklı" versiyonunu eklemesine neden oldu.
Röportajında şarkının çalındığını söyleyen isim, çalanlara "hırsızlar, korsanlar, dolandırıcılar" şeklinde hitap ettikten sonra bunun yasa dışı olduğunu belirtti.
"Notu aldım ve albümde onlara Ariana'nın versiyonunu verdim" dedi. "Bunun var olduğunu söyleyebilirim. Yani o zamanki fikirlerin bazıları gerçekten de albüme girdi. Ama şimdi tamamen farklılar. Yani onları duymuş olsanız da - çünkü onları çaldınız - şimdi çok farklılar" diye ekledi ünlü şarkıcı.
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"Şarkıyı geri almak için satın aldığım paradan daha fazlasını verirdim. Bu benim şarkım değildi, benim için değildi." diyen Grande şarkının çalınması hakkında sitemde bulundu.
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