56 Yaşındaki David Guetta'nın Estetik Ameliyatla Yaptırdığı Karın Kaslarının Son Hali Görenleri Şoke Etti
56 Yaşındaki David Guetta'nın Estetik Ameliyatla Yaptırdığı Karın Kaslarının Son Hali Görenleri Şoke Etti
Yaş almasına rağmen görünümünden bir şey kaybetmeyen, sık sık estetik müdahalelerle gündeme gelen ünlü DJ David Guetta son görünümüyle herkesi şaşırttı. Detaylar👇
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Şarkıları sadece dünyada değil ülkemizde de inanılmaz derecede ünlü olan Fransız DJ David Guetta'yı çoğumuz tanıyoruz.
Rihanna, Ariana Grande, Lady Gaga gibi birçok isimle iş birliği yapmış David Guetta sektörün en bilinen DJ'lerinden biri olmayı başarmış.
Eskimeyen şarkılarıyla akıllarda ve dillerde yer etmiş Guetta bu sene 56. yaşına bastı!
Miami plajında üstsüz şekilde kameralara yaklanan ünlü ismin implant şeklinde ameliyatla vücuduna yerleştirildiği iddia edilen karın kasları resmen ilgi odağı oldu!
56 yaşındaki DJ, 32 yaşındaki anne adayı sevgilisi Jessica ile güneşin tadını çıkarırken objektiflere böyle yansıdı.
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David Guetta, aralarında 20 yaş olan hamile kız arkadaşı Jessica Ledon ile birlikte ilk çocuklarını bekliyor!
Gündeme sık sık saç ekimi, yüz gerdime gibi estetik müdahalelerle gelen Guetta'nın önceki evliliğinden biri 19, diğeri 16 yaşında iki tane çocuğu var...
Yeniden baba olcak ünlü ismin 3 yıl önceki görünümünden eser kalmaması sosyal medyayı epey bir salladı...
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