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Kanye West'in Eşi Bianca Censori, Kardashian'ın Kızı North West'e Üvey Annelik Yaparken Giyinmeyi Tercih Etti

Kanye West'in Eşi Bianca Censori, Kardashian'ın Kızı North West'e Üvey Annelik Yaparken Giyinmeyi Tercih Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 13:45

Kanye West'in yeni ve oldukça olaylı ilişkisinin baş kahramanı olan Bianca Censori, iddia edilene göre kocasının eski eşi Kim Kardashian'ın isteğine göre çocuklarının yanında daha kapalı giyinmeye başladı. Detaylar içeriğimizde👇

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Giyim tarzı, söylemleri, başkalarına yaptığı göndermeler, şarkılarının sözleri ve kadınlarla olan ilişikleri, şüphesiz ki Kanye West gününümüzün en çok konuşulan isimlerinden biri...

Giyim tarzı, söylemleri, başkalarına yaptığı göndermeler, şarkılarının sözleri ve kadınlarla olan ilişikleri, şüphesiz ki Kanye West gününümüzün en çok konuşulan isimlerinden biri...

Kanye West her konuda ilgi çektiği gibi yeni eşi Bianca Censori'nin giyimi hakkında da oldukça fazla eleştiri topluyor.

Kanye West her konuda ilgi çektiği gibi yeni eşi Bianca Censori'nin giyimi hakkında da oldukça fazla eleştiri topluyor.

Neredeyse her gün giydiği kıyafetlerin açıklığı ve garipliği konusunda dikkatleri üzerine çekmeye çalışan çiftimiz son zamanların en çok konuşulan ve tepki çeken isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Neredeyse her gün giydiği kıyafetlerin açıklığı ve garipliği konusunda dikkatleri üzerine çekmeye çalışan çiftimiz son zamanların en çok konuşulan ve tepki çeken isimlerinden biri olmayı başarıyor.

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Bu görünümleri dışında Bianca Censori'yi sık sık Kanye West'in çocukları ile ilgilenirken ve onlara üvey annelik yaparken görüyoruz.

Bu görünümleri dışında Bianca Censori'yi sık sık Kanye West'in çocukları ile ilgilenirken ve onlara üvey annelik yaparken görüyoruz.

Censori'nin giyimine ve West'in müstehcen paylaşımlarına dayanamayan Kim Kardashian kendisinden çocuklarının yanında kapalı kıyafetler tercih etmesi üzerine bir istekte bulunmuş...

Censori'nin giyimine ve West'in müstehcen paylaşımlarına dayanamayan Kim Kardashian kendisinden çocuklarının yanında kapalı kıyafetler tercih etmesi üzerine bir istekte bulunmuş...
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Kanye West'in eşi Bianca Censori, Pazar gecesi 10 yaşındaki kızı North West ile Fransa'nın başkenti Paris'te üvey annelik görevini üstlenirken görüntülendi...

Kanye West'in eşi Bianca Censori, Pazar gecesi 10 yaşındaki kızı North West ile Fransa'nın başkenti Paris'te üvey annelik görevini üstlenirken görüntülendi...

29 yaşındaki Censori'nin her zamankinden daha "kapalı" bir kıyafet tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. 46 yaşındaki Kanye ve 43 yaşındaki eski eşi Kim Kardashian'ın en büyük çocuğuyla çıktığı akşam yemeğinde model alışılmadık bir şekilde giyinmişti.

29 yaşındaki Censori'nin her zamankinden daha "kapalı" bir kıyafet tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. 46 yaşındaki Kanye ve 43 yaşındaki eski eşi Kim Kardashian'ın en büyük çocuğuyla çıktığı akşam yemeğinde model alışılmadık bir şekilde giyinmişti.

Kürklü bir şapka takan North, birlikte yemek yerken üvey annesiyle el ele tutuştu ve restoranın içinde sohbet ederken onunla birlikte kameralara gülümsedi.

Kürklü bir şapka takan North, birlikte yemek yerken üvey annesiyle el ele tutuştu ve restoranın içinde sohbet ederken onunla birlikte kameralara gülümsedi.

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