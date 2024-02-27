Friends Dizisinin Yıldızı Jennifer Aniston'ın Parmağındaki Yüzük Yeni Aşk İddialarını Alevlendirdi
Friends Dizisinin Yıldızı Jennifer Aniston'ın Parmağındaki Yüzük Yeni Aşk İddialarını Alevlendirdi
Televizyon dünyasının en bilindik yıldızlarından biri olan güzel oyuncu Jennifer Aniston SAG ödül gecesinde kırmızı halıda adeta parlıyordu. Ünlü oyuncunun parmağındaki yüzük ise akıllarda aşk iddialarının oluşmasına neden oldu. Detaylar👇
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Friends dizisindeki rolüyle herkesi etkilemeyi başarmış güzel oyuncu Jeniffer Aniston yıllardır yer aldığı yapımlarla başarısını sayısız kez kanıtlamış ve yıllara meydan okuyan Hollywood'un güzel oyuncularından biri.
Kariyerinde oldukça büyük işlerin altına imzasını atmış ve sesini duyurmuş güzel ismin maalesef bu yaşına kadar aşktan yana yüzü gülmedi...
Oyuncu 2000’de evlendiği Brad Pitt’le 5 yıl, 2015’te evlendiği Justin Theroux ile ise 3 yıl evli kaldıktan sonra boşanmış ve o yıllardan beri aşk iddialarına karışmamıştı.
Saçlarından fiziğine yıllardır güzelliğini koruyan isim geçtiğimiz gün gerçekleştirilen SAG ödül törenine katıldı.
Bir kez daha kırmızı halıdaki görünümüyle herkesi büyüleyen Jennifer Aniston SAG Ödülleri’nde The Morning Show'daki rolüyle aday gösterildi ancak geceyi elleri boş şekilde terk etti.
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'Friends' dönemindeki saçları ve ışıltılı elbisesiyle resmen kırmızı halıda parlayan 55 yaşındaki Aniston'ın parmağındaki tek taş yüzük dikkatlerden kaçmadı.
Son beş yıldır romantik bir ilişkisi olmayan ismin parmağındaki yüzük yeni bir aşk iddiasını alevlendirmeye yetti!
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