Friends Dizisinin Yıldızı Jennifer Aniston'ın Parmağındaki Yüzük Yeni Aşk İddialarını Alevlendirdi

Televizyon dünyasının en bilindik yıldızlarından biri olan güzel oyuncu Jennifer Aniston SAG ödül gecesinde kırmızı halıda adeta parlıyordu. Ünlü oyuncunun parmağındaki yüzük ise akıllarda aşk iddialarının oluşmasına neden oldu. Detaylar👇