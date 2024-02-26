Rihanna Diyince Mütevazılık! Dünyaca Ünlü Yıldız Rihanna Yağmurun Altında Bekleyen Hayranlarını Arabasına Aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna unutulmaz albümler ve şarkılar yapmış, inanılmaz performanslara imza atmış pop dünyasının kraliçesi diyebileceğimiz isimlerden biri. Büyük bir hayran kitlesine sahip şarkıcının bu kadar sevilmesinin tek nedeni yetenekli olması değil aynı zamnda hayranlarına gösterdiği ilgi ve alaka. Detaylar👇