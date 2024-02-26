Rihanna Diyince Mütevazılık! Dünyaca Ünlü Yıldız Rihanna Yağmurun Altında Bekleyen Hayranlarını Arabasına Aldı
Rihanna Diyince Mütevazılık! Dünyaca Ünlü Yıldız Rihanna Yağmurun Altında Bekleyen Hayranlarını Arabasına Aldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna unutulmaz albümler ve şarkılar yapmış, inanılmaz performanslara imza atmış pop dünyasının kraliçesi diyebileceğimiz isimlerden biri. Büyük bir hayran kitlesine sahip şarkıcının bu kadar sevilmesinin tek nedeni yetenekli olması değil aynı zamnda hayranlarına gösterdiği ilgi ve alaka. Detaylar👇
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Güzelliğinin, yeteneğinin ve sesinin yanı sıra dünyanın en mütevazı yıldızlarından biri olan Rihanna'yı çoğumuz hayranlarına karşı gösterdiği ilgi ve kibarlık ile tanıyoruz.
İlk günkü gibi aşık olduğu ASAP Rocky ve iki küçük bebeği ile mutlu mesut geçinen Rihanna uzun süredir hayranlarını albümsüz bırakıyor ildiğimiz gibi.
O istedikleri albümü çıkartmak yerine çocuklarının annesi ve makyaj markasının patronu rollerine girse de hayranları eski şarkılarıyla yetinmeye çalışıyor...
Güzel isim özellikle sürekli hamile olmasıyla dikkat çekse de hepimiz onun ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz...
152 milyon takipçisi olan Instagram hesabının profil fotoğrafı bile bir hayranının çizimi olan Rihanna'nın hayranlarına duyduğu sevgi bambaşka.
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Rihanna'nın sosyal medya üzerinde hayranlarıyla hep samimi ilişkiler kurduğunu çoğu zaman onlara cevap verdiğini sık sık duyuyoruz...
Hayranlarına olan samimiyetinden yıllardır bir şey kaybetmeyen dünya yıldızı bu sefer de şaşırtmadı.
Yağmur altında şarkıcı ile fotoğraf çektirmek için bekleyen ve ricada bulunan hayranlarını kendi arabasına alıp fotoğraf çekildi ve onlara unutamayacakları bir anı bıraktı ünlü isim.
İşte o görüntüler👇
Hayranları arabadan inerken dikkatli olmalarını söylemesi ve samimiyeti resmen kalbimizi eritti👇😍
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Gelen tepkilere bakalım👇
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