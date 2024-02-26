Babasının İzinden Giden Futbolcu Romeo Beckham Birlikte Eve Çıktığı 5 Yıllık Sevgilisi ile Ayrıldığını Duyurdu

Ünlü aile Beckhamların ikinci oğulları 21 yaşındaki Romeo Beckham uzun süredir birlikte olduğu ve ciddi düşündüğünü söylediği sevgilisi Mia Regan ile ayrıldığını sosyal medya hesabınan yaptığı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu. Detaylar içeriğimizde👇