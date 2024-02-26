Babasının İzinden Giden Futbolcu Romeo Beckham Birlikte Eve Çıktığı 5 Yıllık Sevgilisi ile Ayrıldığını Duyurdu
Babasının İzinden Giden Futbolcu Romeo Beckham Birlikte Eve Çıktığı 5 Yıllık Sevgilisi ile Ayrıldığını Duyurdu
Ünlü aile Beckhamların ikinci oğulları 21 yaşındaki Romeo Beckham uzun süredir birlikte olduğu ve ciddi düşündüğünü söylediği sevgilisi Mia Regan ile ayrıldığını sosyal medya hesabınan yaptığı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu. Detaylar içeriğimizde👇
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Yıldız futbolcu David Beckham'ın en az kendisi kadar ünlü ve yakışıklı oğulları Brooklyn ve Romeo'yu duymayan kalmamıştır.
Doğdukları andan itibaren ünlü çiftin çocukları olarak dünyaya gelmenin karşılığında kameralar ödünde büyüyen Beckham çocukları, anne ve babaları gibi şöhret dünyasının gözdeleri haline gelmişti.
Victoria ve David basının çocuklarının üzerindeki yoğun ilgisinden rahatsız olsa da büyüdükçe hepsi bu ilgiye alışmaya başladı ve olağan karşıladı...
Beckhamların ilk oğlu Brooklyn bildiğimiz gibi aşkı bulduğunu genç yaşında fark edip 2022 yılında Nicola Peltz ile dünyaevine girmiş ve tüm magazin dünyasının diline düşmüştü.
Ailenin ikinci oğlu Romeo Beckham ise kariyerini babası gibi erken yaşta başlayarak ve onun izinden giderek futbolcu olmaya karar vermişti.
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Romeo geçtiğimiz aylarda abisi Brooklyn gibi hızlı davranıp model sevgilisi Mia Regan ile Los Angeles'ta eve çıkmıştı.
Daha 21 yaşında olan Romeo kız arkadaşı ile 5 yıldır birlikte ve her sorulduğunda niyetinin ciddi olduğunu belirtmeden geçmeyen, diğer Beckhamlar gibi romantik bir isim.
Birlikte aynı eve çıkan ünlü çiftten geçtiğimiz gün beklenmedik bir haber geldi. İkili ayrıldıklarını sosyal medya hesabından paylaştıkları bir fotoğraf ile duyurudular...
"Mooch ve ben 5 yıllık aşkın ardından yollarımızı ayırdık, birbirimize hala çok fazla sevgi ve saygı duyuyoruz ve hala güçlü bir arkadaşlığımız var ve her zaman da olacak" notunu ekleyerek bu paylaşımı yaptı futbolcu Beckham...
Sonrasında Regan'ın yaptığı paylaşımda 16 yaşından beri birlikte olan ikilinin büyüdükçe aşka olan bakış açılarının değiştiği ve artık aralarında romantik bir şey olmadığı yazıyordu...
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Model hikayesinin üstüne "Bu Romeo, 16 yaşımızdan beri birbirimizle büyüdük!!! Aşk, olgunlaştıkça farklı biçimler ve yollar alır.Ama birbirimize karşı çok ama çok sevgi besliyoruz... 5 yıl sonra birbirimize arkadaşça yaklaşmaya karar verdik” notunu düştü.
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