2024 Almanya Güzellik Yarışmasının Kazananı İran Kökenli Bir Kadın Oldu: Yeni Almanya Güzeli Dikkat Çekti

Miss Almanya organizatörleri artık yıllık yarışmayı geleneksel bir güzellik yarışması olarak değil, ana akımda kadınların güçlenmesini ve eşitliği destekleyen bir hareket olarak görüyor. Daha çok toplumda bazı konularda öncülük yapan kadınların seçildiği ve ölçütün güzellik olmadığı Miss Almanya 2024'ün kazanan ismi 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Apameh Senauer oldu. Detaylar içeriğimizde👇