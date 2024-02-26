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2024 Almanya Güzellik Yarışmasının Kazananı İran Kökenli Bir Kadın Oldu: Yeni Almanya Güzeli Dikkat Çekti

2024 Almanya Güzellik Yarışmasının Kazananı İran Kökenli Bir Kadın Oldu: Yeni Almanya Güzeli Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 12:05

Miss Almanya organizatörleri artık yıllık yarışmayı geleneksel bir güzellik yarışması olarak değil, ana akımda kadınların güçlenmesini ve eşitliği destekleyen bir hareket olarak görüyor. Daha çok toplumda bazı konularda öncülük yapan kadınların seçildiği ve ölçütün güzellik olmadığı Miss Almanya 2024'ün kazanan ismi 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Apameh Senauer oldu. Detaylar içeriğimizde👇

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Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmaları son yıllarda güzelliği ölçüt almak yerine katılan yarışmacıların güçlenmesi ve eşitlik kazanmasını sağlamak adına düzenliyor. Yarışmaya birbirinden farklı özelliklerde öncü kadınların katıldığı gecede kazanan isim tüm ilgiyi kendi üzerine çekmeyi başardı.

Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmaları son yıllarda güzelliği ölçüt almak yerine katılan yarışmacıların güçlenmesi ve eşitlik kazanmasını sağlamak adına düzenliyor. Yarışmaya birbirinden farklı özelliklerde öncü kadınların katıldığı gecede kazanan isim tüm ilgiyi kendi üzerine çekmeyi başardı.

Miss Germany 2024 yarışmasını kazananı Tahranlı Apameh Schönauer oldu, kendisi jüri tarafından Almanya güzeli seçildi.

Miss Germany 2024 yarışmasını kazananı Tahranlı Apameh Schönauer oldu, kendisi jüri tarafından Almanya güzeli seçildi.

İran doğumlu bir mimar olan Apameh S., Miss Germany 2024'ü kazanarak güzellik normlarını yıktı ve güzellik yarışmalarında çeşitliliğe ve kucaklayıcı olmaya doğru bir değişimin altına imzasını attı!

İran doğumlu bir mimar olan Apameh S., Miss Germany 2024'ü kazanarak güzellik normlarını yıktı ve güzellik yarışmalarında çeşitliliğe ve kucaklayıcı olmaya doğru bir değişimin altına imzasını attı!

İranlı ismin zaferi, başkalarına daha geniş bir güzellik tanımını benimsemeleri için ilham kaynağı olabilecek...

İranlı ismin zaferi, başkalarına daha geniş bir güzellik tanımını benimsemeleri için ilham kaynağı olabilecek...

Miss Almanya 2024 yarışmasında zaferini ilan eden Senauer'in geçmişi ve kariyeri dikkat çekti. 39 yaşında tacı kazanan Senauer 15 bin kadını geride bırakmayı başardı.

Miss Almanya 2024 yarışmasında zaferini ilan eden Senauer'in geçmişi ve kariyeri dikkat çekti. 39 yaşında tacı kazanan Senauer 15 bin kadını geride bırakmayı başardı.

Alman bir eşi ve iki tane çocuğu olan mimar Senauer, 25 bin euroluk ödülün de sahibi oldu...

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İran kökenli 2024 güzeli, rol modellerinin "İran'da hayatlarını riske atarak sokak gösterilerine katılan güçlü ve cesur kadınlar" olduğunu söyledi.

İran kökenli 2024 güzeli, rol modellerinin "İran'da hayatlarını riske atarak sokak gösterilerine katılan güçlü ve cesur kadınlar" olduğunu söyledi.

Rol model olarak benimsediği İranlı kadınları cesaretlendirmek istediğini söyleyen Almanya güzeli dünyaya barış ve özgürlük mesajı verdi.

Rol model olarak benimsediği İranlı kadınları cesaretlendirmek istediğini söyleyen Almanya güzeli dünyaya barış ve özgürlük mesajı verdi.

Kendisi ve kız kardeşinin özgürlükleri için zamanında Almanya'ya yerleştiğini söyleyen isim ayrıca "Kadın Lider Ödülü"nün sahibi oldu...

Kendisi ve kız kardeşinin özgürlükleri için zamanında Almanya'ya yerleştiğini söyleyen isim ayrıca "Kadın Lider Ödülü"nün sahibi oldu...

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