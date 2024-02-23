Selena Gomez Daha Önce Söz Verdiği Gibi 4. Evre Kanser Hastalığı ile Mücadele Eden Hayranıyla Buluştu!
Selena Gomez Daha Önce Söz Verdiği Gibi 4. Evre Kanser Hastalığı ile Mücadele Eden Hayranıyla Buluştu!
Hayranlarına olan düşkünlüğüyle bildiğimiz Selena Gomez, geçtiğimiz ay kanser hastalığı ile mücadele eden bir hayranın videosuna cevap vermiş ve onunla buluşacağını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Bir ay sonra markası Rare Beauty'nin ofisinde ikili bir araya geldi. Detaylar içeriğimizde👇
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Son zamanlarda yeni müziği ,makyaj markası ve sevgilisiyle sürekli gündemde olmayı başaran Selena Gomez sık sık konuştuğumuz bir isim.
Geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı "Love On"u hayranlarıyla paylaşan şarkıcı yine ve yeniden büyük bir destekle karşı karşıya kaldı. Kısa sürede şarkının dinlenmeleri 2 milyona ulaştı...
Hayranlarına olan düşkünlüğü ile de bilinen Gomez sevgililer gününü bile "Sizler her zaman benim gerçek sevgilim olacaksınız ❤️" notu ile paylaşmış ve bir kere daha minnettarlığını göstermişti.
Pop süperstarının 4. evre kanser teşhisi konulan bir hayranının TikTok'ta takipçilerinden kendisiyle tanışma dileğini yerine getirmelerine yardımcı olmalarını istemesinin ardından, Gomez kendisine yanıt vermişti.
Geçtiğimiz ay 23 yaşındaki Timothy Bobrovitsky adlı hayran TikTok'ta bir video yayınlayarak yıldızla tanışmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu paylaşmıştı.
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"Akciğerlerimde, bacağımda ve diğer her yerimde 4. Evre kanser var. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için gerçekten yardımınıza ihtiyacım var" diyen TikTokçu, kanser yolculuğunun videolarını platformda paylaşıyor.
Kanser tedavisi gören hayran bu videosu ve takipçileri sayesinde Gomez'e ulaştı ve ünlü isim söz verdiği gibi en büyük fanlarından biri olduğunu söyleyen Tiktokçunun hayallerini gerçekleştirdi...
Şarkıcının büyük hayranı ikilinin buluştuğunu yine TikTok hesabına yaptığı bu video ile takipçilerine duyurdu👇
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