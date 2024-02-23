Selena Gomez Daha Önce Söz Verdiği Gibi 4. Evre Kanser Hastalığı ile Mücadele Eden Hayranıyla Buluştu!

Hayranlarına olan düşkünlüğüyle bildiğimiz Selena Gomez, geçtiğimiz ay kanser hastalığı ile mücadele eden bir hayranın videosuna cevap vermiş ve onunla buluşacağını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Bir ay sonra markası Rare Beauty'nin ofisinde ikili bir araya geldi. Detaylar içeriğimizde👇