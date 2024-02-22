Zendaya Dune 2 Prömiyeri İçin Dünyaca Ünlü Tasarımlar Giyerek Ortalığı Aleve Vermeye Devam Ediyor
Zendaya Dune 2 Prömiyeri İçin Dünyaca Ünlü Tasarımlar Giyerek Ortalığı Aleve Vermeye Devam Ediyor
Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ve her galası ayrı olay yaratan 'Dune 2' prömiyerleri son hızıyla devam ediyor. Bu kez Kore'yi ziyaret eden oyuncuların arasında Zendaya gerçek anlamda parladı. Dünyaca ünlü bir tasarım giyen oyuncu yine çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇
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15 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek bilimkurgu kitabı "Dune"un devam filmi "Part Two" seyirciyle buluşmadan önce dünya genelinde düzenlenen galalarıyla çok konuşuluyor.
Josh Brolin, Austin Butler, Timothee Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi isimlerin yer aldığı filme şimdiden oluşan rağbet büyük!
Londra, Paris derken şehir şehir gezen oyuncular filmi tanıtmaya ve hayranlarıyla buluşmaya devam ediyorlar...
Davet edildiği tüm kırmızı halılarda kıyafetinden fiziğine muhteşem görünümler sergileyen Zendaya filmin konseptiyle son derece uyumlu olan "robot zırhı" tasarımıyla Londra galasına katılmıştı. Seul galasında da dünyaca ünlü bir tasarım giyen oyuncu yine ve yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bilinen tasarımcıların eski koleksiyonlarından giyinmeye devam eden Zendaya ne giyse kendine yakıştırmayı başarıyor!
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Üstünde 1999'da tasarlanan Givency marka bir takımla boy gösteren Zendaya büyük bir hayranlıkla karşılandı.
Markanın kreatif direktörünün Alexander McQueen olduğu dönemde tasarlanan bu takım aynı zamanda karanlıkta parlıyor 👇
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