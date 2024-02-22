Zendaya Dune 2 Prömiyeri İçin Dünyaca Ünlü Tasarımlar Giyerek Ortalığı Aleve Vermeye Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ve her galası ayrı olay yaratan 'Dune 2' prömiyerleri son hızıyla devam ediyor. Bu kez Kore'yi ziyaret eden oyuncuların arasında Zendaya gerçek anlamda parladı. Dünyaca ünlü bir tasarım giyen oyuncu yine çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇