Ejderhaların Annesi Emilia Clarke'a Hastalığıyla Oluşturduğu Farkındalık İçin Prens Tarafından Madalya Verildi
Ejderhaların Annesi Emilia Clarke'a Hastalığıyla Oluşturduğu Farkındalık İçin Prens Tarafından Madalya Verildi
Kaynak: https://people.com/prince-william-mee...
'Game of Thrones'un ünlü Khaleesi'si güzeller güzeli Emilia Clarke Prens William ile sarayda buluştu. Hastalığı yüzünden geçirdiği ameliyat sonrası oluşturduğu farkındalık ile güzel oyuncuya Prens William tarafından madalya verildi. Detaylar içeriğimizde👇
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Güzeli güzeli Emilia Clarke dünyaca ünlü 'Game of Thrones' dizisi ile popülaritesini katlayarak kariyerine devam etmiş çok sayıda hayran kazanmış başarılı aktrisilerden birisi.
"Senden Önce Ben" gibi başarılı filmlerde yer almış doğal bir güzelliğe sahip Clarke yaptığı işlerle sürekli ayakta alkışlanıyor...
Daha kariyerinin ilk senelerindeyken beyin anevrizması teşhisi konulan Clarke, ameliyatlarla boğuşurken bir yandan da kariyerine devam etmişti.
Hastalığı tamamen atlatan 'Game of Thrones'un Kraliçe Daenerys'i, Prens William ile buluştu! Emilia Clarke Windsor Kalesi'nde kraliyet tarafından verilen bir madalya ile onurlandırıldı.
Çarşamba günü, 41 yaşındaki Galler Prensi, Game of Thrones yıldızı ve annesi Jennifer Clarke'a, SameYou yardım kuruluşunun kurucuları olarak beyin hasarı olan kişilere verdikleri hizmetlerden dolayı Britanya İmparatorluğu'nun "Üstün Hizmet Nişanı"madalyalarını takdim etti.
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"Westeros'tan Windsor'a, @emilia_clarke ve annesi Jennifer'a beyin hasarlarının iyileştirilmesine yönelik bakım hizmetlerini destekleyen @sameyouorg ile birlikte yürüttükleri hayır işleri için bugün onur madalyalarını takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum 🎖️ Bugünün tüm sahiplerini tebrik ederim!” diye ekledi Prens William'ın ekibi.
'Game of Thrones' oyuncusu bu onuru, annesiyle birlikte beyin hasarı olan insanlar için yaptıkları önemli çalışmaların bir meyvesi olarak nitelendirdi...
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