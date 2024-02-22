Artık Sarışın Olmaya Karar Veren Camila Cabello Yeni Tarzıyla Oyuncu Büşra Pekin'e Benzetildi
Artık Sarışın Olmaya Karar Veren Camila Cabello Yeni Tarzıyla Oyuncu Büşra Pekin'e Benzetildi
'Senorita' şarkısıyla başarıyı solo kariyerinde de yakalamış ve yeniden popüler olmuş Camila Cabello yeni bir albüm çıkartacağı haberini sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını kaldırarak ve tarzında değişikliğe giderek hayranlarına verdi. Detaylar👇
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The X Factor programından Fifth Harmony isimli müzik grubu ile çıkış yapmış, fakat 2016 senesinde kariyerine solo devam etmek için gruptan ayrılmış Camila Cabello'yu çoğumuz tanıyoruz.
'Senorita' şarkısı ile popülaritesini tam gaz devam ettirmiş Cabello Shawn Mendes ile düet yaptıktan sonra ikli yeni bir aşka yelken açmıştı.
2 yıldan uzun bir süre birlikte olan çift ilişkileri boyunca magazin manşetlerine boy göstermişti. Özellikle Shawn Mendes'in hayranları tarafından hiç yakıştırılmayan ikili ayrılıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı...
Shawn Mendes & Camila Cabello iş birliği "Señorita" tarihte en çok dinlenen kadın-erkek sanatçı iş birliği olduktan sonra şarkıcı kolları sıvadı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram profilindeki fotoğrafların hepsini kaldıran ve saçlarını sarıya boyatan Camila Cabello...
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Yeni tarzıyla birlikte yeni albüm beklentisini arşa çıkarttı. Şarkıcı bir magazin sayısı için verdiği pozları ve tarzını takipçileriyle böyle paylaştı 👇
Ünlü isim sarı saçları ve kara kaşlarına türlü türlü yorum aldı...Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
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