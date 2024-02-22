Artık Sarışın Olmaya Karar Veren Camila Cabello Yeni Tarzıyla Oyuncu Büşra Pekin'e Benzetildi

'Senorita' şarkısıyla başarıyı solo kariyerinde de yakalamış ve yeniden popüler olmuş Camila Cabello yeni bir albüm çıkartacağı haberini sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını kaldırarak ve tarzında değişikliğe giderek hayranlarına verdi. Detaylar👇