Fifth Harmony'nin Normani Kordei'si Kendi Adına Kurduğu Fan Hesabını Yine Kendi Kendine Deşifre Etti!
Fifth Harmony'nin Normani Kordei'si Kendi Adına Kurduğu Fan Hesabını Yine Kendi Kendine Deşifre Etti!
Fifth Harmony grubunun üyelerinden Narmoni Kordei geçtiğimiz saatlerde hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdığını gösterdiği bir ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Paylaşımdaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Detaylar içeriğimizde👇
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2012 yılındaki The X Factor yarışmasında ün kazanmış Amerikalı kız grubu Fifth Harmony'nin şarkılarını daha önce duymuş olabillirsiniz.
Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane Hansen, Normani Kordei gibi isimlerin yanı sıra grubun üyelerinin arasında Camila Cabello gibi Shawn Mendes ile olan aşkıyla çok konuşulmuş isimler de yer alıyor...
"Worth It" "That's My Girl" gibi hit şarkıların altına imzalarını atmış grup kısa sürede başarıya ulaşmasına rağmen bir diğer The X Factor grubu olan One Direction gibi bir arada oldukları şöhret dolu yaşantıları çok uzun sürmemişti...
Camila Cabello'nun 2016 senesinde gruptan ayrılmasından ve "Senorita" şarkısıyla büyük bir başarı yaklamasından sonra kalan dört Fith Harmony üyesi 2018 senesinde kariyerlerine solo devam etmek istediklerini açıklamıştı.
Herkes kendi yolunu çizmeye başlarken grubun üyelerinden Normani Kordei de geçtiğimiz günlerde yeni albüm haberi vermek için profilindeki bütün gönderileri kaldırdı.
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Twitter'daki bir hesabın profilin ekran görüntüsünü paylaşmasından sonra "profili düzenle" kısmı kısa sürede ilgi çekti...
Kısa sürede dalga konusu olan ismin kendi adına fan hesabı açtığı ve yine kendi kendine ifşa olduğu anlaşılınca hemen tweeti sildi...
Fakat kendi kendini övdüğü yüzlerce tweet ortaya çıktıktan sonra iş işten geçmişti. Geriye utanç dolu bir anı kalmış oldu...
Tabii ki akıllara hemen kendi kendine övgü yağdıran ünlülerimiz geldi👇
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