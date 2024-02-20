Çapkınlığıyla Nam Salan Paul Mescal BAFTA Ödülleri Töreninde Margot Robbie'yi Görünce Eli Ayağına Dolaştı
Çapkınlığıyla Nam Salan Paul Mescal BAFTA Ödülleri Töreninde Margot Robbie'yi Görünce Eli Ayağına Dolaştı
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve İngiltere'nin Oscarları olarak nitelendirilen BAFTA ödülleri sahiplerini bulmuştu. Birçok ünlünün resmen akın ettiği gecede çapkınlığıyla nam salmış Paul Mescal, Margot Robbie'yi görünce ne yapacağını şaşırdı. Detaylar içeriğimizde👇
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77. kez Londra'da gerçekleştirilen ve İngiltere'nin Oscarları diyebileceğimiz İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri bu yılki sahiplerine görkemli bir organizasyonla kavuşmuştu. Törende adeta şıklık yarışına giren birçok ünlü kırmızı halıyı resmen podyuma çevirmişti!
Ödül törenine katılan bir diğer isim ise güzelliği ve oyunculuğu ile herkesi büyülemiş Margot Robbie'ydi. BAFTA Ödüllerinde "Barbie" filmi ile yine ve yeniden ödül kazanamayan güzel oyuncu kameralara "Barbie" bakışlarını atmayı esik etmedi.
Geceye 2016 senesinde evlendiği yapımcı eşi Tom Ackerley ile katılan Margot Robbie'nin yüzünde her zamanki gibi güller açıyordu...
Törene katılan bir diğer isim ise "Normal People" dizisiyle son zamanlarda yıldızı parlamış oyuncu Paul Mescal oldu.
2021 ve 2023 senelerinde BAFTA Ödül Töreninde "Normal People" sayesinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Mescal maalesef bu sene evine eli boş döndü...
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Fakat katıldığı gecede David Beckham ve güzeller güzeli Margot Robbie'yi gören Mescal oldukça heyecanlı gözüküyordu.
Röportaj esnasında gözlerini kırmızı halıdaki dünya yıldızlarından alamayan "Normal People" yıldızı tepkilerini kontrol edemedi...Margot Robie'yi görünce gülmeden duramayan Paul Mescal'ın resmen eli ayağına dolaştı, neye uğradığını şaşırdı...
Artık çapkınlığıyla nam salmış, kadınları tavlamaya çalışıp sabah yürüyüşlerinde koşarak kaçtığı ortaya çıkan oyuncunun bu halleri görenleri epey bir şaşırttı.
Gelen tepkilere bakalım👇
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