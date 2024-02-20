Çapkınlığıyla Nam Salan Paul Mescal BAFTA Ödülleri Töreninde Margot Robbie'yi Görünce Eli Ayağına Dolaştı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve İngiltere'nin Oscarları olarak nitelendirilen BAFTA ödülleri sahiplerini bulmuştu. Birçok ünlünün resmen akın ettiği gecede çapkınlığıyla nam salmış Paul Mescal, Margot Robbie'yi görünce ne yapacağını şaşırdı. Detaylar içeriğimizde👇