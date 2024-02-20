Saltburn'ün Başrolü Barry Keoghan'ın Dergi Çekiminde Verdiği Pozlara "Ter Kokusu Burnuma Geldi" Yorumu Yapıldı
Saltburn'ün Başrolü Barry Keoghan'ın Dergi Çekiminde Verdiği Pozlara "Ter Kokusu Burnuma Geldi" Yorumu Yapıldı
'Saltburn' filminin yıldız başrölü Barry Keoghan ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti. Birbirinden farklı ve absürt pozlar veren oyuncunun fotoğrafları kısa sürede viral oldu. Detaylar içeriğimizde 👇
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İrlandalı oyuncu Barry Keoghan rol aldığı dizi ve filmlerle hepimizin ekranlarda görmeye alışık olduğu bir oyuncu. Kendisi özellikle "The Batman" ve "Eternals" isimli Marvel filmleriyle tanınırlığını arttırmış bir aktör.
İlk profesyonel işi için 2011 yılında kamera karşısına geçen oyuncu" Between The Canals", "Stalker", "King of the Travellers" gibi birçok yapımda yer almış.
Genç yaşta başladığı oyunculuğu geliştirmek için epey fırsatı olan aktör son zamanlardaki rolleriyle başarsını kanıtlamış olacak ki kendisini bu sıralar daha çok anar olduk.
Son zamanlarda Keoghan yer aldığı "Saltbrun" filmiyle oldukça çok konuşuldu. Oynadığı her karaktere resmen bürünen başarılı oyuncu yine ve yeniden izleyenleri şaşırtmayı başardı.
"Saltburn" filmiyle resmen olay olan Barry Keoghan'ı dergi sayılarında görmeye başladık haliyle...
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W dergisi için kamera karşısına geçen aktör birbirinden garip pozlar verdi👇
Tabii ki bu fotoğraflara yapılan benzetmeler ve yorumlar gecikmedi... Gelin birlikte bakalım👇
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13. "Yemin ederim onun çekici olduğuna inandırılarak kandırılıyoruz"
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