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Eleştirilmediği Gün Yok! Selena Gomez'in Paris'te Giydiği Kıyafeti ve Makyajı Yine Türlü Türlü Kötü Yorum Aldı

Eleştirilmediği Gün Yok! Selena Gomez'in Paris'te Giydiği Kıyafeti ve Makyajı Yine Türlü Türlü Kötü Yorum Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 13:49

Yeni şarkısının klip çekimleri için Paris'e giden ünlü şarkıcı Selena Gomez, gece dışarı çıkarken görüntülendi. Makyajı ve kıyafetine türlü türlü kötü yorum alan Gomez yine ve yeniden eleştirildi... Detaylar içeriğimizde👇

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Müzik sektörünün ve getirdiği şöhretin tüm çilelerini dibine kadar yaşamış Selena Gomez, özel hayatından arkadaşları ile yaşadığı sorunlara, aşk hayatına, sağlık sorunlarına her konuda istisnasız eleştiriliyor.

Müzik sektörünün ve getirdiği şöhretin tüm çilelerini dibine kadar yaşamış Selena Gomez, özel hayatından arkadaşları ile yaşadığı sorunlara, aşk hayatına, sağlık sorunlarına her konuda istisnasız eleştiriliyor.

Şarkıcının hayranları son zamanlarda özellikle sevgilisi Benny Blanco'nun görünüşüne kafayı takmış durumda...

Şarkıcının hayranları son zamanlarda özellikle sevgilisi Benny Blanco'nun görünüşüne kafayı takmış durumda...

Gomez ne kadar mutlu olduğunu söylese de, ikili ne zaman birlikte fotoğraf paylaşsa linç yemeden edilmiyorlar.

Gomez ne kadar mutlu olduğunu söylese de, ikili ne zaman birlikte fotoğraf paylaşsa linç yemeden edilmiyorlar.

Aldığı kilolardan, giydiklerine her konuda eleştirilen ünlü isim kendini olduğu gibi göstermeye ve herkes gibi olduğunu kanıtlamaya ant içmiş olsa gerek çoğunlukla bu yorumları takmıyor.

Aldığı kilolardan, giydiklerine her konuda eleştirilen ünlü isim kendini olduğu gibi göstermeye ve herkes gibi olduğunu kanıtlamaya ant içmiş olsa gerek çoğunlukla bu yorumları takmıyor.

Ya da çoğunlukla bu yorumlar yüzünden sosyal medyaya ara vereceğini duyuruyor. Fakat kendisinin bu konuda çok istikrarlı olduğunu maalesef söyleyemeyeceğiz...

Ya da çoğunlukla bu yorumlar yüzünden sosyal medyaya ara vereceğini duyuruyor. Fakat kendisinin bu konuda çok istikrarlı olduğunu maalesef söyleyemeyeceğiz...
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Geçtiğimiz günlerde Paris'i ziyaret eden ve paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine nostalji yaşatan ünlü şarkıcı birçok güzel yorum almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Paris'i ziyaret eden ve paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine nostalji yaşatan ünlü şarkıcı birçok güzel yorum almıştı.

Detaylar için👇

Aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı hikaye paylaşımına türlü türlü kötü yorum almıştı Gomez.

Aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı hikaye paylaşımına türlü türlü kötü yorum almıştı Gomez.

Burada yapılan eleştirilerden bahsetmiştik👇

Akşamında bir yemek için otelden ayrılan Selena Gomez makyajından elbisesine yine birçok eleştiri aldı.

Akşamında bir yemek için otelden ayrılan Selena Gomez makyajından elbisesine yine birçok eleştiri aldı.

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Gelen tepkilere bakalım👇

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