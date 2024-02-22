Eleştirilmediği Gün Yok! Selena Gomez'in Paris'te Giydiği Kıyafeti ve Makyajı Yine Türlü Türlü Kötü Yorum Aldı

Yeni şarkısının klip çekimleri için Paris'e giden ünlü şarkıcı Selena Gomez, gece dışarı çıkarken görüntülendi. Makyajı ve kıyafetine türlü türlü kötü yorum alan Gomez yine ve yeniden eleştirildi... Detaylar içeriğimizde👇