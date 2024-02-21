Bella Thorne Milano Moda Haftasındaki Kombiniyle Acımazsızca Eleştirildi: Görenlerin Aklına Zendaya Geldi

Bella Thorne geçtiğimiz saatlerde Milano Moda haftası kapsamında bir markanın defilesine katıldı. Güzel oyuncunun kıyafeti ister istemez aynı zamanda yeni filmi için birbirinden farklı görünümlerle galalara katılan Zendaya ile karşılaştırıldı. Detaylar içeriğimizde👇