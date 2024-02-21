Bella Thorne Milano Moda Haftasındaki Kombiniyle Acımazsızca Eleştirildi: Görenlerin Aklına Zendaya Geldi
Bella Thorne Milano Moda Haftasındaki Kombiniyle Acımazsızca Eleştirildi: Görenlerin Aklına Zendaya Geldi
Bella Thorne geçtiğimiz saatlerde Milano Moda haftası kapsamında bir markanın defilesine katıldı. Güzel oyuncunun kıyafeti ister istemez aynı zamanda yeni filmi için birbirinden farklı görünümlerle galalara katılan Zendaya ile karşılaştırıldı. Detaylar içeriğimizde👇
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2010-2013 senelerinde yayınlanan Disney yapımı 'Shake It Up' ile tanıdığımız Zendaya ve Bella Thorne kariyerlerine güzel bir başlangıç yapmış ve büyük bir popülarite kazanmıştı.
O zamanlar Bella 13, Zendaya 14 yaşındaydı... Oyuculuk kariyerlerinin başındaki ikili daha o yıllardan ilgi odağı olmuş ve yıldız hayatlarına ilk adımlarını atmıştı...
Bildiğimiz gibi Zendaya "Dune 2" filmi için o gala aenin bu gala benim koşturuyor... Etrafı yakışıklı aktörlerle çevrili, sevgilisi Tom Holland, ödül törenleri, kırmızı halılar derken bu hayatı yaşıyor diyebiliriz.
Gelelim Bella Thorne'a... Kendisi uzun süredir sürekli değişen, bazen abartılaşan tarzıyla ve oldukça açık sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.
Yaşam tarzı ve ilişkileri sürekli göze batan oyuncu güzelliğinden bir şey kaybetmese de resmen çocukluğunu bildiğimiz ünlü isim ister istemez bu halleriyle tepki topluyor.
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Sosyal medya hesabındaki abartılı pozlarıyla dikkat çeken ismin geçtiğimiz yıllarda OnlyFans hesabı açtığı ortaya çıkmış ve yer yerinden oynamıştı.
Milano'da düzenlenen Moda haftasında bir markanın defilesine katılan Thorne'un kıyafeti olay oldu...
Ünlü isim Zendaya ile aynı zamanlarda kamera önünde ve ilgi odağı olunca hayranları ister istemez ikiliyi birbiriyle karşılaştırdı.
Gelin, gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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