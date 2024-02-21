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Bella Thorne Milano Moda Haftasındaki Kombiniyle Acımazsızca Eleştirildi: Görenlerin Aklına Zendaya Geldi

Bella Thorne Milano Moda Haftasındaki Kombiniyle Acımazsızca Eleştirildi: Görenlerin Aklına Zendaya Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 02:24

Bella Thorne geçtiğimiz saatlerde Milano Moda haftası kapsamında bir markanın defilesine katıldı. Güzel oyuncunun kıyafeti ister istemez aynı zamanda yeni filmi için birbirinden farklı görünümlerle galalara katılan Zendaya ile karşılaştırıldı. Detaylar içeriğimizde👇

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2010-2013 senelerinde yayınlanan Disney yapımı 'Shake It Up' ile tanıdığımız Zendaya ve Bella Thorne kariyerlerine güzel bir başlangıç yapmış ve büyük bir popülarite kazanmıştı.

2010-2013 senelerinde yayınlanan Disney yapımı 'Shake It Up' ile tanıdığımız Zendaya ve Bella Thorne kariyerlerine güzel bir başlangıç yapmış ve büyük bir popülarite kazanmıştı.

O zamanlar Bella 13, Zendaya 14 yaşındaydı... Oyuculuk kariyerlerinin başındaki ikili daha o yıllardan ilgi odağı olmuş ve yıldız hayatlarına ilk adımlarını atmıştı...

O zamanlar Bella 13, Zendaya 14 yaşındaydı... Oyuculuk kariyerlerinin başındaki ikili daha o yıllardan ilgi odağı olmuş ve yıldız hayatlarına ilk adımlarını atmıştı...

Bildiğimiz gibi Zendaya "Dune 2" filmi için o gala aenin bu gala benim koşturuyor... Etrafı yakışıklı aktörlerle çevrili, sevgilisi Tom Holland, ödül törenleri, kırmızı halılar derken bu hayatı yaşıyor diyebiliriz.

Bildiğimiz gibi Zendaya "Dune 2" filmi için o gala aenin bu gala benim koşturuyor... Etrafı yakışıklı aktörlerle çevrili, sevgilisi Tom Holland, ödül törenleri, kırmızı halılar derken bu hayatı yaşıyor diyebiliriz.

Hatta kendisini giydiği tasarımla tüm dünya konuşmuştu👇

Gelelim Bella Thorne'a... Kendisi uzun süredir sürekli değişen, bazen abartılaşan tarzıyla ve oldukça açık sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

Gelelim Bella Thorne'a... Kendisi uzun süredir sürekli değişen, bazen abartılaşan tarzıyla ve oldukça açık sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

Yaşam tarzı ve ilişkileri sürekli göze batan oyuncu güzelliğinden bir şey kaybetmese de resmen çocukluğunu bildiğimiz ünlü isim ister istemez bu halleriyle tepki topluyor.

Yaşam tarzı ve ilişkileri sürekli göze batan oyuncu güzelliğinden bir şey kaybetmese de resmen çocukluğunu bildiğimiz ünlü isim ister istemez bu halleriyle tepki topluyor.
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Sosyal medya hesabındaki abartılı pozlarıyla dikkat çeken ismin geçtiğimiz yıllarda OnlyFans hesabı açtığı ortaya çıkmış ve yer yerinden oynamıştı.

Sosyal medya hesabındaki abartılı pozlarıyla dikkat çeken ismin geçtiğimiz yıllarda OnlyFans hesabı açtığı ortaya çıkmış ve yer yerinden oynamıştı.

Detaylar için👇

Milano'da düzenlenen Moda haftasında bir markanın defilesine katılan Thorne'un kıyafeti olay oldu...

Milano'da düzenlenen Moda haftasında bir markanın defilesine katılan Thorne'un kıyafeti olay oldu...

Ünlü isim Zendaya ile aynı zamanlarda kamera önünde ve ilgi odağı olunca hayranları ister istemez ikiliyi birbiriyle karşılaştırdı.

Ünlü isim Zendaya ile aynı zamanlarda kamera önünde ve ilgi odağı olunca hayranları ister istemez ikiliyi birbiriyle karşılaştırdı.

Gelin, gelen tepkilere birlikte bakalım👇

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