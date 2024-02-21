Milyarder Kim Kardashian Kirli Çantasını 70 Bin Dolara Satışa Çıkarınca Tepkilerin Odak Noktası Hâline Geldi

Sansasyon yaratan skandallardan sonra büyük kıyafet ve çanta koleksiyonlarıyla da bilinen milyarder Kim Kardashian ikinci el eşyalarını sattığı sitesine koyduğu çantasıyla dikkat çekti. Sapları kirli olan çantasını fahiş bir fiyata satışa koyan Kardashian tepki topladı. Detaylar içeriğimizde👇