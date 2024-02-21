Milyarder Kim Kardashian Kirli Çantasını 70 Bin Dolara Satışa Çıkarınca Tepkilerin Odak Noktası Hâline Geldi
Milyarder Kim Kardashian Kirli Çantasını 70 Bin Dolara Satışa Çıkarınca Tepkilerin Odak Noktası Hâline Geldi
Sansasyon yaratan skandallardan sonra büyük kıyafet ve çanta koleksiyonlarıyla da bilinen milyarder Kim Kardashian ikinci el eşyalarını sattığı sitesine koyduğu çantasıyla dikkat çekti. Sapları kirli olan çantasını fahiş bir fiyata satışa koyan Kardashian tepki topladı. Detaylar içeriğimizde👇
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Günümüzün en bilindik ve zengin isimlerinden olan Kim Kardashian yine herkesi şaşırtan bir olayla gündeme bomba gibi oturmayı başardı!
Kardashianların yüzü diyebileceğimiz Kim, aynı zamanda 1,7 milyar dolarlık servetiyle ailenin en zengin üyesi.
Resmen annesinin adımlarından tıpış tıpış ilerleyen Kim istediğini skandallarla da olsa elde etti ve Kardashian ismini neredeyse bir markaya dönüştürdü.
Bu yükü neredeyse tek başına sırtlanan Kim para kazanmak ve şöhret adına bugüne kadar yaptıklarından pişman olmamış gibi gözüküyor...
İş birliği yaptığı markaların ortaya çıkan skandallarına rağmen sesini çıkartmayan ismin bu sefer de kendi eşyalarını ikinci el sitesinde sattığı ortaya çıktı.
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Hermés marka çantasını "iyi durumda" şeklinde belirten Kardashian'ın takipçileri, sapları kirli olan çantayı 70 bin dolara sattığını görünce tepkisiz kalamadı...
Milyoner, hukuk öğrencisi ve milyarder olan Kim Kardashian'ın hala ikinci el kıyafetlerini yüzsüzce "iyi durumda" diyerek satışa koyması bize de anlamsız geldi...
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