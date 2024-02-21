Harry Styles'a Bir Hayranının 8 Bin Adet Mektup Gönderdiği Öğrenildi: "Takıntılık Seviyem" Yorumları Gecikmedi

One Direction grubundaki çapkın tiplemesiyle hayatımıza giren Harry Styles solo devam ettiği kariyerinde herkesi kendine hayran bırakmış, alışagelmedik albüm pozları ve tarzıyla ilgi odağı olmuştu. Kendine diğer grup üyelerinden bambaşka bir yol çizmiş Styles'ın hayran kitlesi gün geçtikçe büyüyor ve korkutucu bir hal alıyor. Detaylar içeriğimizde👇