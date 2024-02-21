Harry Styles'a Bir Hayranının 8 Bin Adet Mektup Gönderdiği Öğrenildi: "Takıntılık Seviyem" Yorumları Gecikmedi
Harry Styles'a Bir Hayranının 8 Bin Adet Mektup Gönderdiği Öğrenildi: "Takıntılık Seviyem" Yorumları Gecikmedi
One Direction grubundaki çapkın tiplemesiyle hayatımıza giren Harry Styles solo devam ettiği kariyerinde herkesi kendine hayran bırakmış, alışagelmedik albüm pozları ve tarzıyla ilgi odağı olmuştu. Kendine diğer grup üyelerinden bambaşka bir yol çizmiş Styles'ın hayran kitlesi gün geçtikçe büyüyor ve korkutucu bir hal alıyor. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kariyerlerine başladıkları ilk günden itibaren tüm genç kızları kendilerine hayran bırakmış One Direction'u tanımayan yok denecek kadar azdır.
Tüm kızların kalbini lüle saçları ile çalmış Harry Styles da bu sevilen grubun üyelerinden biriydi.
Grup dağıldıktan sonra yaptığı açıklamlara göre "çapkın erkek" imajına bürünmeye zorlanan Styles kendi albümlerini özgürce yapmaya başladıkta sonra saçlarını kesmiş ve tarzını bambaşka bir yönde değiştirmişti.
Taylor Swift, Emily Ratajkowski ve Kendall Jenner gibi birbirinden güzel isimlerle birlikte olmuş şarkıcı özel hayatıyla anılsa da kendisini yaptığı şarkılarla konuşmaya ayrı bayılıyoruz!
"Watermelon Sugar" ve "As It Was" gibi hit şarkılarıyla dillere dolanan ve hayran kitlesini One Direction günlerinden bile ileri taşıyan Styles oldukça büyük bir ilgiyle karşı karşıya...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatta öyle bir ilgi ki şarkıcının Brezilyalı bir hayranının kendisine bir aydan kısa sürede 8 bin tane mektup gönderdiği ortaya çıktı.
Kendisini resmen takıntı haline getirmiş 35 yaşındaki kadın saplantılı hareketleri sonucunda suçlandı. Ayrıca kadının Styles'a yazdığı mektuplarda defalarca evlenme teklifi ettiği de gözlerden kaçmadı.
Gelin bu duruma gelen tepkilere birlikte bakalım👇
1.
2.
İçeriğin Devamı Aşağıda
3.
4.
5.
6.
7.
İçeriğin Devamı Aşağıda
8.
9.
10.
11.
12.
İçeriğin Devamı Aşağıda
13.
14.
15.
16.
17.
İçeriğin Devamı Aşağıda
18.
19.
20.
21.
22.
İçeriğin Devamı Aşağıda
23.
24.
25.
26.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda