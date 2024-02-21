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Son Yirmi Yıldır Peruksuz Adım Atmayan Beyoncé'nin Saç Bakım Markası Çıkartması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Son Yirmi Yıldır Peruksuz Adım Atmayan Beyoncé'nin Saç Bakım Markası Çıkartması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 21:39

Dünyanın en çok tanınan isimlerinden biri olan şarkıcı Beyoncé geçtiğimiz ay müjdeli haberi hayranlarına vermiş ve yakında bir marka çıkaracağını duyurmuştu. Saç bakım markası için kolları sıvayan Beyoncé ürünlerini sonunda hayranlarıyla paylaştı. Detaylar👇

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Son zamanlarda Country müziğe merak salmış ve kendine onu da yakıştırmayı başarmış, baştan aşağı tarz değişikliğine gitmiş Beyoncé yeni şarkılarını da hayranlarına sevdirmiş ve listelerin başında yer almayı başarmıştı.

Son zamanlarda Country müziğe merak salmış ve kendine onu da yakıştırmayı başarmış, baştan aşağı tarz değişikliğine gitmiş Beyoncé yeni şarkılarını da hayranlarına sevdirmiş ve listelerin başında yer almayı başarmıştı.

Geçtiğimiz ayın başında takipçileri ile paylaştığı bir videonun altına "Saç kutsaldır. Yolculuk 20 Şubat'ta başlıyor" yazarak yeni markasının müjdesini vermişti güzel şarkıcı.

Geçtiğimiz ayın başında takipçileri ile paylaştığı bir videonun altına "Saç kutsaldır. Yolculuk 20 Şubat'ta başlıyor" yazarak yeni markasının müjdesini vermişti güzel şarkıcı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Hafta başında annesi ve kızıyla Essence için yaptığı çekimlerle de gündem olan Beyoncé sonunda yeni markasının ürünlerini takipçileriyle paylaştı!

Hafta başında annesi ve kızıyla Essence için yaptığı çekimlerle de gündem olan Beyoncé sonunda yeni markasının ürünlerini takipçileriyle paylaştı!

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Yeni çıkardığı 9 ürünlük saç bakım markası olan "Cécred"in çekim fotoğraflarını yayınlayan Beyoncé yıllardır peruk kullandığı için akıllarda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Yeni çıkardığı 9 ürünlük saç bakım markası olan "Cécred"in çekim fotoğraflarını yayınlayan Beyoncé yıllardır peruk kullandığı için akıllarda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Son yıldır kendisini neredeyse peruksuz görmediğimiz Beyoncé'nin saç bakım markası çıkartması takipçilerini şüpheye düşürdü.

Son yıldır kendisini neredeyse peruksuz görmediğimiz Beyoncé'nin saç bakım markası çıkartması takipçilerini şüpheye düşürdü.
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Saçları konusunda büyük paralar harcadığı düşünülen şarkıcının yeni markası kulağa pek samimi gelmese de...

Saçları konusunda büyük paralar harcadığı düşünülen şarkıcının yeni markası kulağa pek samimi gelmese de...

Geçtiğimiz saatlerde yeni markasının açılışında görüntülenen şarkıcı oldukça mutlu gözüküyordu.

Geçtiğimiz saatlerde yeni markasının açılışında görüntülenen şarkıcı oldukça mutlu gözüküyordu.

Beyoncé’nin yeni saç bakım markası "Cécred" ve yardım kuruluşu "Beygood"un Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, ve New Jersey’deki kozmetoloji okulu öğrencilerine yıllık 500.000 dolar burs sağlayacağı öğrenildi.

Beyoncé’nin yeni saç bakım markası "Cécred" ve yardım kuruluşu "Beygood"un Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, ve New Jersey’deki kozmetoloji okulu öğrencilerine yıllık 500.000 dolar burs sağlayacağı öğrenildi.

Gelen tepkilere bakalım👇

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Siz Beyoncé'nin yeni markası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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