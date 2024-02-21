Son Yirmi Yıldır Peruksuz Adım Atmayan Beyoncé'nin Saç Bakım Markası Çıkartması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Dünyanın en çok tanınan isimlerinden biri olan şarkıcı Beyoncé geçtiğimiz ay müjdeli haberi hayranlarına vermiş ve yakında bir marka çıkaracağını duyurmuştu. Saç bakım markası için kolları sıvayan Beyoncé ürünlerini sonunda hayranlarıyla paylaştı. Detaylar👇