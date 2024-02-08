Pop Divası Beyonce Müzik Sektöründen Sonra Güzellik Sektörüne de El Attı: Şarkıcı Saç Bakım Markası Çıkarıyor
Pop Divası Beyonce Müzik Sektöründen Sonra Güzellik Sektörüne de El Attı: Şarkıcı Saç Bakım Markası Çıkarıyor
En çok bilinen pop yıldızı isimlerinden biri olan Beyonce, diğer şarkıcılar gibi kendi markasını çıkarma furyasına katıldı. Şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla saç bakım markası çıkaracağını duyurdu. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Grammy ödüllü, şarkıları dünya genelinde dinlenen küresel bir üne sahip Beyonce'yi duymayan bilmeyen yoktur. Kendisi geçtiğimiz gün markasını çıkaracağı haberini hayranları ile paylaştı.
Yine dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da müziğe yıllardır ara vermiş ve kendi makyaj markasına odaklanmıştı.
Son zamanların resmen modası haline gelen makyaj sektörüne atılma furyasına katılan isimlerden biri de Selena Gomez olmuştu.
Beyonce durur mu hiç, adeta benim ne eksiğim var dercesine müjdeli haberi hayranlarına iletti güzel şarkıcı.
Saç bakım markası çıkaracak Queen B markasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve "Saç kutsaldır. Yolculuk 20 Şubat'ta başlıyor" diyerek markasını tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Annesinin kuaför salonuna büyüdüğünü belirterek bu sektöre atıldığını söyleyen ünlü şarkıcı "Saçlarımın yolculuğuna hoş geldiniz" dedi.
İşte şarkıcının yeni markasını duyurduğu o paylaşım👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda