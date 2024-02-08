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'Brad Pitt Gibi' Dediği Oğlunun Başta Kendisine Benzediğini Söyleyen İbrahim Büyükak İtirafıyla Güldürdü

'Brad Pitt Gibi' Dediği Oğlunun Başta Kendisine Benzediğini Söyleyen İbrahim Büyükak İtirafıyla Güldürdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.02.2024 - 11:22

Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, son zamanlarda özellikle ailesiyle magazin gündemimizde adından söz ettiriyor. Oğlu Aslan ile sık sık tatlı mı tatlı pozlarını paylaşan Büyükak, yaptığı açıklamalarla da güldürmeye devam ediyor. HaberTürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre İbrahim Büyükak Brad Pitt'in çocuğuna benzettiği oğluyla ilgili güldüren bir açıklamada bulundu!

Kaynak: https://m.haberturk.com/ibrahim-buyuk...
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İbrahim Büyükak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giriş yaptmıştı hatırlarsanız.

İbrahim Büyükak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giriş yaptmıştı hatırlarsanız.

ÇGHB ile büyük bir üne kavuşan Büyükak, oyunculuk ve yazarlık kariyerine de devam ediyor. Kendisini televizyon ekranlarında göremesek de beyaz perdede izlemeye devam ediyoruz.

Ünlü isim, 2018 yılında ise yaklaşık 20 yıllık sevgilisiyle nikah masasına oturma kararı almıştı!

Ünlü isim, 2018 yılında ise yaklaşık 20 yıllık sevgilisiyle nikah masasına oturma kararı almıştı!

Lise aşkı Nurdan Beşen ile dünyaevine giren ünlü isim, ilk aşkıyla 20 yıldır beraber olduğunu açıklamış, sonunda da muradına ermişti. 

Eğlence ve mutluluk dolu pozlarına ise beğeni yağmıştı çiftimizin.

Bir tiyatroda başlayan ilişkileri zamanla sevgililiğe ve evliliğe evrilen çiftimiz, kısa süre sonra da çocuk sahibi olacaklarını açıklamışlardı.

Bir tiyatroda başlayan ilişkileri zamanla sevgililiğe ve evliliğe evrilen çiftimiz, kısa süre sonra da çocuk sahibi olacaklarını açıklamışlardı.

İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, 2021 yılının Haziran ayında ise bebekleri Aslan Oktay'ı kucaklarına aldılar. Bebeklerinin fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmediler.

Tabii Aslan Oktay'ın sapsarı saçları, masmavi gözleri hemen dikkat çekiyordu bu fotoğraflarda.

Tabii Aslan Oktay'ın sapsarı saçları, masmavi gözleri hemen dikkat çekiyordu bu fotoğraflarda.

Annesine benzerliği dikkatlerden kaçmayan Aslan Oktay'ın güzelliği, karizması doğduğundan beri dillerden düşmüyor.

Öyle ki İbrahim Büyükak da sürekli bu konuya dair güldüren açıklamalarda bulunuyor.

"Benim çocuğumun Brad Pitt’in çocuğu gibi olmasını anlayamıyorum. Sapsarı, masmavi gözlü… Çok mutluyum."

"Benim çocuğumun Brad Pitt’in çocuğu gibi olmasını anlayamıyorum. Sapsarı, masmavi gözlü… Çok mutluyum."

Aslan Oktay'ın bu denli tatlı bir çocuk olmasına akıl sır erdiremeyen İbrahim Büyükak, kah oğlunu Brad Pitt'in çocuğuna kah Kuzey Tekinoğlu'na benzetiyor. 

Hatta oğlunu 'Daha Kuzey' diye tarif etmeyi ihmal etmiyor.

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HaberTürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, İbrahim Büyükak ailesi ve çocuğu Aslan ile ilgili yine yüzümüzü gülümsetecek bir açıklama yaptı.

HaberTürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, İbrahim Büyükak ailesi ve çocuğu Aslan ile ilgili yine yüzümüzü gülümsetecek bir açıklama yaptı.

Oğluyla çok güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen İbrahim Büyükak, onunla oyunlar oynadığını, eğlendiğini ancak oğlunun yine de annesine düşkün olduğunu belirtti. Babalığının harika bir duygu olduğunu söyleyen ünlü isim, 'Allah, isteyen herkese nasip etsin. Aslan Oktay, hamilelik sürecinden şu ana kadar her dakika bana baba olduğumu hissettirdi.' demeyi de ihmal etmedi.

"Doğduğunda bana benziyordu ama kurtardı kendini artık, büyüdükçe anneye benzedi. Böyle daha tatlı, annesine benzedi. Çocuğumuz yakışıklı oldu"

"Doğduğunda bana benziyordu ama kurtardı kendini artık, büyüdükçe anneye benzedi. Böyle daha tatlı, annesine benzedi. Çocuğumuz yakışıklı oldu"

Doğduğunda kendisine benzediğini İbrahim Büyükak, çocuğunun büyüdükçe annesine benzediğini söyleyerek 'kendisini kurtardı' diyor! 😂 🧿

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