'Brad Pitt Gibi' Dediği Oğlunun Başta Kendisine Benzediğini Söyleyen İbrahim Büyükak İtirafıyla Güldürdü
'Brad Pitt Gibi' Dediği Oğlunun Başta Kendisine Benzediğini Söyleyen İbrahim Büyükak İtirafıyla Güldürdü
Kaynak: https://m.haberturk.com/ibrahim-buyuk...
Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, son zamanlarda özellikle ailesiyle magazin gündemimizde adından söz ettiriyor. Oğlu Aslan ile sık sık tatlı mı tatlı pozlarını paylaşan Büyükak, yaptığı açıklamalarla da güldürmeye devam ediyor. HaberTürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre İbrahim Büyükak Brad Pitt'in çocuğuna benzettiği oğluyla ilgili güldüren bir açıklamada bulundu!
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İbrahim Büyükak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giriş yaptmıştı hatırlarsanız.
Ünlü isim, 2018 yılında ise yaklaşık 20 yıllık sevgilisiyle nikah masasına oturma kararı almıştı!
Bir tiyatroda başlayan ilişkileri zamanla sevgililiğe ve evliliğe evrilen çiftimiz, kısa süre sonra da çocuk sahibi olacaklarını açıklamışlardı.
Tabii Aslan Oktay'ın sapsarı saçları, masmavi gözleri hemen dikkat çekiyordu bu fotoğraflarda.
"Benim çocuğumun Brad Pitt’in çocuğu gibi olmasını anlayamıyorum. Sapsarı, masmavi gözlü… Çok mutluyum."
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HaberTürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, İbrahim Büyükak ailesi ve çocuğu Aslan ile ilgili yine yüzümüzü gülümsetecek bir açıklama yaptı.
"Doğduğunda bana benziyordu ama kurtardı kendini artık, büyüdükçe anneye benzedi. Böyle daha tatlı, annesine benzedi. Çocuğumuz yakışıklı oldu"
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