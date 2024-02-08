'Brad Pitt Gibi' Dediği Oğlunun Başta Kendisine Benzediğini Söyleyen İbrahim Büyükak İtirafıyla Güldürdü

Oğluyla çok güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen İbrahim Büyükak, onunla oyunlar oynadığını, eğlendiğini ancak oğlunun yine de annesine düşkün olduğunu belirtti. Babalığının harika bir duygu olduğunu söyleyen ünlü isim, 'Allah, isteyen herkese nasip etsin. Aslan Oktay, hamilelik sürecinden şu ana kadar her dakika bana baba olduğumu hissettirdi.' demeyi de ihmal etmedi.