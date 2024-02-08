Evler, Arabalar Konuşuluyordu: Mehmet Ali Erbil'e Sevgilisinin 'Hediyesini' Hiç Böyle Düşünmemiştik!

Mehmet Ali Erbil'in, kendisinden 40 yaş daha genç olan nişanlısı Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi epey konuşulmuştu. İddialara göre, Ceylan'ın Erbil'den ayrılmasının sebebi, Erbil'in ona bir ev satın almayı reddetmesiydi. Biz ev, araba konuşurken Erbil'e sevgilisinden eşya olmayacak bir 'hediye' geldi.