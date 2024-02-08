Evler, Arabalar Konuşuluyordu: Mehmet Ali Erbil'e Sevgilisinin 'Hediyesini' Hiç Böyle Düşünmemiştik!
Evler, Arabalar Konuşuluyordu: Mehmet Ali Erbil'e Sevgilisinin 'Hediyesini' Hiç Böyle Düşünmemiştik!
Mehmet Ali Erbil'in, kendisinden 40 yaş daha genç olan nişanlısı Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi epey konuşulmuştu. İddialara göre, Ceylan'ın Erbil'den ayrılmasının sebebi, Erbil'in ona bir ev satın almayı reddetmesiydi. Biz ev, araba konuşurken Erbil'e sevgilisinden eşya olmayacak bir 'hediye' geldi.
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Ünlü televizyoncu ve komedyen Mehmet Ali Erbil'in, kendisinden 40 yaş genç olan sevgilisi Gülseren Ceylan'la ilişkisine son verdiği söylenmişti.
Evlilik yolunda ilerlemesi beklenen çiftin ilişkisi inişli çıkışlı bir seyir izlemişti.
Erbil, "180 bin TL'lik tektaşı geri almadı. Talepleri hiç bitmiyordu; ev, araba, pırlantalar... Bunların hepsini istiyordu" şeklindeki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Ancak çiftin ilişkisi bu sözlerin ardından da devam etmiş, hatta birlikte tatil bile yapmışlardı.
Erbil'in doğum gününde, genç sevgilisinden bir hediye geldi. Ancak bu pek konuşulanlar gibi değildi.
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Ceylan, Erbil'e doğum gününde bir 'köpek' hediye etti. Ceylan, sevgilisine olan aşkını ifade eden sözlerle de dikkat çekti. "5 sene mi, 10 sene mi, ne kadar zamanımız varsa o zamanı güzelleştirmek, seni mutlu etmek ve sevmek için harcayacağım" dedi.
İşte o paylaşım👇🏻
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