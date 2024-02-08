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Acun Ilıcalı'nın Sinirden Deliye Dönmesi Herkese Dert Oldu: Dilan Çıtak'tan "Babam Gibi Hissettim" Açıklaması

Acun Ilıcalı'nın Sinirden Deliye Dönmesi Herkese Dert Oldu: Dilan Çıtak'tan "Babam Gibi Hissettim" Açıklaması

Acun Ilıcalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 12:53

Survivor All Star'da yaşanan dozu büyük tartışma sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın yıllar sonra ilk kez bu denli büyük bir sinir harbi yaşadığını görenler hayret etti. Aynı zamanda mizahlarına da alet ettiler tabii. Herkesin dilinde gezen sinir anına bir yorum da İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'tan geldi.

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Survivor All Star'da yarışma tarihinin en büyük tartışmalarından biri Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşandı.

Survivor All Star'da yarışma tarihinin en büyük tartışmalarından biri Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşandı.

Nefise, Aleyna ve Nagihan arasındaki tartışma, konseyde Nagihan ve Aleyna arasında iyice büyüdü ve önü alınamadı. Nagihan'ın 'O kadın zehirledi sizi. Önce Sercan'ı sonra Yunus Emre'yi. Sercan akıllandı, kenara çekti arabasını. Adam akıllı, zeki bir adam' sözlerinin ardından ortalık iyice karışmıştı.

Fiziksel müdahaleye kadar giden olayda Nagihan, Aleyna'yı sert bir şekilde ittirince ortalık yangın yerine dönmüştü.

Fiziksel müdahaleye kadar giden olayda Nagihan, Aleyna'yı sert bir şekilde ittirince ortalık yangın yerine dönmüştü.

Aleyna'nın 'Neyi dolduruyorum, takımı ilk satan sensin' sözlerinin ardından yaşananlara dayanamayan Nagihan Karadere, 'Ya sus be sus, sarı yılan' diyerek fiziksel temasta bulunmuştu.

Bunun üstüne Acun Ilıcalı daha önce kimsenin görmediği şekilde sinirlendi ve ilk kez bu kadar sert bir çıkışta bulundu.

Bunun üstüne Acun Ilıcalı daha önce kimsenin görmediği şekilde sinirlendi ve ilk kez bu kadar sert bir çıkışta bulundu.

'Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Durun diyorum duramıyorsunuz. Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya. Oy kullanırken kızı itiyorsun. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz, kavga mı kaos mu ne istiyorsunuz.'

Sinirden sandalye deviren Acun Ilıcalı, "Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu?" diyerek isyan etmişti.

Sinirden sandalye deviren Acun Ilıcalı, "Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu?" diyerek isyan etmişti.

'Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın.'

Bunun üstüne Ilıcalı'nın siniri gündem oldu. Sosyal medyada ünlü ismin tepki videosu esprilerin de hedefi oldu elbette.

Bunun üstüne Ilıcalı'nın siniri gündem oldu. Sosyal medyada ünlü ismin tepki videosu esprilerin de hedefi oldu elbette.

Pek çok kişi attıkları başlıklarla ve editledikleri videolarla bizi kahkahalara boğdu.

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Survivor Ekstra programının sunucularından Murat Özarı ise Acun Ilcalı'nın sinirlendiği anları görünce canlı yayında gözyaşlarına boğulmasıyla herkesi şoke etmişti.

Survivor Ekstra programının sunucularından Murat Özarı ise Acun Ilcalı'nın sinirlendiği anları görünce canlı yayında gözyaşlarına boğulmasıyla herkesi şoke etmişti.

'Yıllardır Survivor'ı yapan bu adamı hiç bu halde gördünüz mü? Yahu bu kadar sakin bu kadar olumlu yarışmacıları başının tacı yapan sizleri bugünlere getiren adam. Acun Ilıcalı olmasa sizi kim tanırdı kardeşim. Survivor olmasa siz kimsiniz ya?'

Ardından Şafak Sezer de sosyal medyada herkesin dilinde olan "Ne istiyorsunuz abi siz?" videosunu tiye aldı ve "Tamam be kardeşim bir şey istediğimiz yok" diyerek video çekti.

Ardından Şafak Sezer de sosyal medyada herkesin dilinde olan "Ne istiyorsunuz abi siz?" videosunu tiye aldı ve "Tamam be kardeşim bir şey istediğimiz yok" diyerek video çekti.

Bu esprili videosunu da 'sinirlendirmeyin Acun abiyi' yazarak yayınladı.

Acun Ilıcalı'nın öfkeli anlarına dayanamayan ve tepki veren bir isim de İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak oldu.

Acun Ilıcalı'nın öfkeli anlarına dayanamayan ve tepki veren bir isim de İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak oldu.

Sosyal medyada 393 bin takipçiye sahip olan başarılı şarkıcı, Survivor All Star'ı izlerken Acun Ilcalı'nın öfkelendiği anlara sessiz kalmadı.

"Bu adamı üzmeyin ya" diyen Dilan Çıtak, "Babamı kızdırmışlar gibi hissettim" diyerek ünlü televizyoncunun haline üzüldüğünü dile getirdi.

"Bu adamı üzmeyin ya" diyen Dilan Çıtak, "Babamı kızdırmışlar gibi hissettim" diyerek ünlü televizyoncunun haline üzüldüğünü dile getirdi.

'Abi bu adamı üzmeyin ya. Ben nedensizce Acun abiyi çok seviyorum. Öncelikle kızlarına çok iyi bir baba olduğu için onun dışında bu adam müthiş zeki, başarılı ve aşmış bir iş insanı. Ve gerçekten çok samimi, çok iyi niyetli. Babamı kızdırmışlar gibi hissettim.'

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