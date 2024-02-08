Acun Ilıcalı'nın Sinirden Deliye Dönmesi Herkese Dert Oldu: Dilan Çıtak'tan "Babam Gibi Hissettim" Açıklaması
Acun Ilıcalı'nın Sinirden Deliye Dönmesi Herkese Dert Oldu: Dilan Çıtak'tan "Babam Gibi Hissettim" Açıklaması
Survivor All Star'da yaşanan dozu büyük tartışma sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın yıllar sonra ilk kez bu denli büyük bir sinir harbi yaşadığını görenler hayret etti. Aynı zamanda mizahlarına da alet ettiler tabii. Herkesin dilinde gezen sinir anına bir yorum da İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'tan geldi.
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Survivor All Star'da yarışma tarihinin en büyük tartışmalarından biri Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşandı.
Fiziksel müdahaleye kadar giden olayda Nagihan, Aleyna'yı sert bir şekilde ittirince ortalık yangın yerine dönmüştü.
Bunun üstüne Acun Ilıcalı daha önce kimsenin görmediği şekilde sinirlendi ve ilk kez bu kadar sert bir çıkışta bulundu.
Sinirden sandalye deviren Acun Ilıcalı, "Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu?" diyerek isyan etmişti.
Bunun üstüne Ilıcalı'nın siniri gündem oldu. Sosyal medyada ünlü ismin tepki videosu esprilerin de hedefi oldu elbette.
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Survivor Ekstra programının sunucularından Murat Özarı ise Acun Ilcalı'nın sinirlendiği anları görünce canlı yayında gözyaşlarına boğulmasıyla herkesi şoke etmişti.
Ardından Şafak Sezer de sosyal medyada herkesin dilinde olan "Ne istiyorsunuz abi siz?" videosunu tiye aldı ve "Tamam be kardeşim bir şey istediğimiz yok" diyerek video çekti.
Acun Ilıcalı'nın öfkeli anlarına dayanamayan ve tepki veren bir isim de İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak oldu.
"Bu adamı üzmeyin ya" diyen Dilan Çıtak, "Babamı kızdırmışlar gibi hissettim" diyerek ünlü televizyoncunun haline üzüldüğünü dile getirdi.
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