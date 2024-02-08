Sürpriz Aşk! Ünlü Oyuncu Melisa Döngel'in Galatasaraylı Futbolcuyla İlişki Yaşadığı İddia Edildi
Sürpriz Aşk! Ünlü Oyuncu Melisa Döngel'in Galatasaraylı Futbolcuyla İlişki Yaşadığı İddia Edildi
ünlü oyuncu Melisa Döngel'in yepyeni bir aşkın kollarına düştüğü iddia edildi! Üstelik geçtiğimiz günlerde başka bir oyuncuyla adı anılan Galatasaray'ın yıldızıyla. Bakalım kimmiş bu gizemli isim?
Kaynak: Umut Ünver/Aramızda Kalmasın
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Melisa Döngel, son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerinden.
Ünlü isim Melisa Döngel'in bugün gündemimize getirdiği konu ise bambaşka!
2. Sayfa programından Umut Ünver'in haberine göre, Melisa Döngel ve Galatsaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz arasında yeni bir aşk başladı.
Melisa Döngel ve Barış Alper çiftinin ilişkisinin kısa bür süre önce başladığı ve ilişkinin henüz gözlerden uzak yaşandığı iddia ediliyor.
Her ne kadar Melisa Döngel'in adını bir ilişki içerisinde duymasak da, Barış Alper'in geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
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Bakalım bu ilişki iddiaları da yalanlanacak mı, yoksa doğru mu çıkacak? 👀
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