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Sürpriz Aşk! Ünlü Oyuncu Melisa Döngel'in Galatasaraylı Futbolcuyla İlişki Yaşadığı İddia Edildi

Sürpriz Aşk! Ünlü Oyuncu Melisa Döngel'in Galatasaraylı Futbolcuyla İlişki Yaşadığı İddia Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.02.2024 - 12:52

ünlü oyuncu Melisa Döngel'in yepyeni bir aşkın kollarına düştüğü iddia edildi! Üstelik geçtiğimiz günlerde başka bir oyuncuyla adı anılan Galatasaray'ın yıldızıyla. Bakalım kimmiş bu gizemli isim?

Kaynak: Umut Ünver/Aramızda Kalmasın

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Melisa Döngel, son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerinden.

Melisa Döngel, son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerinden.

Şimdilerde Kirli Sepeti adlı dizide rol alan Melisa Döngel, son zamanların en sevilen isimlerinden. Öyle ki yaptığı açıklamalar magazin gündeminden eksik olmuyor.

Ünlü isim Melisa Döngel'in bugün gündemimize getirdiği konu ise bambaşka!

Ünlü isim Melisa Döngel'in bugün gündemimize getirdiği konu ise bambaşka!

Uzun bir süredir özel hayatıyla ilgili herhangi bir gelişme duymadığımız Melisa Döngel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Öyle ki Melisa Döngel, bugüne kadar pek bir isimle birlikte anılmamıştı.

2. Sayfa programından Umut Ünver'in haberine göre, Melisa Döngel ve Galatsaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz arasında yeni bir aşk başladı.

2. Sayfa programından Umut Ünver'in haberine göre, Melisa Döngel ve Galatsaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz arasında yeni bir aşk başladı.

Umut Ünver'in aktardığına göre, uzun bir süredir aşk konularında adını duymadığımız Melisa Döngel, gönlünü Galatasaraylı futbolcu Barış Alper'e kaptırmış. 

Öyle ki ünlü isimlerin aşkı karşılıksız değilmiş!

Melisa Döngel ve Barış Alper çiftinin ilişkisinin kısa bür süre önce başladığı ve ilişkinin henüz gözlerden uzak yaşandığı iddia ediliyor.

Melisa Döngel ve Barış Alper çiftinin ilişkisinin kısa bür süre önce başladığı ve ilişkinin henüz gözlerden uzak yaşandığı iddia ediliyor.

Yeni aşkın haberi ise Melisa Döngel'in arkadaşlarına anlatmasıyla beraber yayılmaya başlamış.

Her ne kadar Melisa Döngel'in adını bir ilişki içerisinde duymasak da, Barış Alper'in geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Her ne kadar Melisa Döngel'in adını bir ilişki içerisinde duymasak da, Barış Alper'in geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Galatasaray maçlarına giden Tanrısevsin'in sevgilisi Barış Alper için gittiği söylenmiş, fakat bu iddia kısa süre içerisinde ünlü isimler tarafından yalanlanmıştı. 

Yağmur Tanrısevsin, sporun her dalını sevdiğini söyleyerek 'kurgu haber' olduğunu söylemişti.

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Bakalım bu ilişki iddiaları da yalanlanacak mı, yoksa doğru mu çıkacak? 👀

Bakalım bu ilişki iddiaları da yalanlanacak mı, yoksa doğru mu çıkacak? 👀

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