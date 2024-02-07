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Kim Bu Futbolcu? Instagram Fenomeni Ünlü Futbolcunun Mesajını İfşa Etti

Kim Bu Futbolcu? Instagram Fenomeni Ünlü Futbolcunun Mesajını İfşa Etti

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 15:01

Instagram fenomeni 'fraoulaa00' sosyal medya hesabından ünlü bir futbolcunun kendisine DM attığını söyledi. 'Trabzonspor’da oynayan bir futbolcu yazmış, futbolla alakam olmadıgı icin tanıyamadım' diyen fenomen daha sonra ünlü futbolcunun mesajını paylaştı.

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Instagram fenomeni "fraoulaa00" Twitter hesabından Trabzonsporlu bir futbolcunun kendisine DM attığını iddia etti.

Instagram fenomeni "fraoulaa00" Twitter hesabından Trabzonsporlu bir futbolcunun kendisine DM attığını iddia etti.
twitter.com

Kısa sürede dikkat çeken paylaşıma yorumlar gecikmedi.

Kısa sürede dikkat çeken paylaşıma yorumlar gecikmedi.

Etkileşim toplamak için yaptığını iddia eden bir kullanıcıya ise atılan mesajı ifşa etti.

Etkileşim toplamak için yaptığını iddia eden bir kullanıcıya ise atılan mesajı ifşa etti.
twitter.com

Paylaşılan story'e DM atan futbolcunun kim olduğu tartışma konusu yarattı.

Paylaşılan story'e DM atan futbolcunun kim olduğu tartışma konusu yarattı.

Mesajları ifşa edilen futbolcunun Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir olduğu iddia edildi.

Mesajları ifşa edilen futbolcunun Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir olduğu iddia edildi.
twitter.com
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Gelen yorumlar şöyleydi👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇
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