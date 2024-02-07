Galatasaraylı Futbolcular Sahaya Depar Atarak Çıkarken Ndombele'nin Tavrı Yine Şaşırtmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-2 kazanırken Ndombele ilk 11'de yer aldı. Maç öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların görüntüsü ise sosyal medyanın dilindeydi. Tanguy Ndombele'nin maç önünde ısınmaya çıkarken yürüdüğü anlar viral oldu.