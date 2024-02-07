Galatasaraylı Futbolcular Sahaya Depar Atarak Çıkarken Ndombele'nin Tavrı Yine Şaşırtmadı
Galatasaraylı Futbolcular Sahaya Depar Atarak Çıkarken Ndombele'nin Tavrı Yine Şaşırtmadı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-2 kazanırken Ndombele ilk 11'de yer aldı. Maç öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların görüntüsü ise sosyal medyanın dilindeydi. Tanguy Ndombele'nin maç önünde ısınmaya çıkarken yürüdüğü anlar viral oldu.
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Galatasaray ile Teksüt Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Maç öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular depar atarak sahaya girdi. O anlarda kayıtta olan kameralar Ndombele'ye yöneldi.
Herkesin koşarak sahaya çıktığı sıralarda Ndombele'nin tavrı dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar👇
Gelen yorumlar ise şöyleydi👇
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Bir bjk taraftarı olarak söyleyim gs’nin şampiyonluğu giderse ndombele yüzünden gider 🤣🤣🤣
İlk 11 oyuncusu değil zaten selvercim bu sezon oynar önümüzdeki sezon aldığımız fiyatın 2-3katı satarız :))