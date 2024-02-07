Galatasaray'ın Yeni Transferi Carlos Vinicius İlk Maçında Gol Atmasına Rağmen Kaçırdığı Golle Dillere Düştü
Galatasaray'ın Yeni Transferi Carlos Vinicius İlk Maçında Gol Atmasına Rağmen Kaçırdığı Golle Dillere Düştü
Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius son dakikada skoru belirleyen golü atsa da boş kaleye kaçırdığı golle eleştirileri oklarını üzerine çekti.
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius ilk maçında gol atsa da eleştirilerden kaçamadı. 4-2 biten karşılaşmada son sözü Carlos Vinicius söyledi.
Sol ayaklı futbolcunun zayıf ayağını pek kullanmaması ve gol yollarında ağır davranması taraftarları tedirgin etti.
Ofsayt pozisyonu olsa da Carlos Vinicius'un bu poziyonda topu kontrol edemeyin ağlarla buluşturamamasına gelen tepkiler şöyledi👇
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Siz Carlos Vinicius'un ilk performansını nasıl buldunuz?
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