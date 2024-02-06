Efsane Futbolcu Michael Owen, Oğlunun Doğum Gününü Kutlarken Sergio Reguilón'un Kafasını Karıştırdı
Efsane Futbolcu Michael Owen, Oğlunun Doğum Gününü Kutlarken Sergio Reguilón'un Kafasını Karıştırdı
Liverpool'da adını tüm dünyaya duyuran ve ardından Real Madrid, Newcastle United ve Manchester United gibi kulüplerde top koşturan efsane futbolcu Michael Owen paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Michael Owen, oğlunun doğum gününü kutladığı sırada Tottenhamlı futbolcu Sergio Reguilón'un dikkatini çekti.
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İngiltere'nin çıkardığı en büyük golcülerden olan Michael Owen emekliliğin tadını ailesiyle birlikte çıkarıyor.
Owen Ailesi Tv programlarında boy gösteriyor ve babalarından gelen şöhretin tadını çıkarıyorlar.
Son olarak Michael Owen, oğlu James Owen'ın doğum gününü kutladı. Owen'ın oğlu o kadar çok Tottenham forması giyen Sergio Reguilón'a benziyordu ki, İspanyal futbolcu kendisini yanıt vermek zorunda hissetti.
Sergio Reguilón ile James Owen'ın benzerliğine görenler inanamadı.
Michael Owen'ın paylaşımına Sergio Sergio Reguilón "Baba?" diye yanıt verdi.
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Gelen yorumlar da bunu kanıtlar nitelikteydi
(Benim de ilk aklıma gelen bunun Regi olduğuydu)
(DNA testi yaptırmamız lazım)
Çıkalım bakalım işin içinden şimdi...
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