Efsane Futbolcu Michael Owen, Oğlunun Doğum Gününü Kutlarken Sergio Reguilón'un Kafasını Karıştırdı

Liverpool'da adını tüm dünyaya duyuran ve ardından Real Madrid, Newcastle United ve Manchester United gibi kulüplerde top koşturan efsane futbolcu Michael Owen paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Michael Owen, oğlunun doğum gününü kutladığı sırada Tottenhamlı futbolcu Sergio Reguilón'un dikkatini çekti.