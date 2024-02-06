Sevilla Forması Giyen Ocampos Saha İçinde Tacize Uğradı
Sevilla Forması Giyen Ocampos Saha İçinde Tacize Uğradı
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İspanya Ligi’nde oynanan Rayo Vallecona - Sevilla maçında, Sevilla futbolcusu Lucas Ocampos’u bir taraftar taciz etti.
Sevilla Kulübü yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Lucas Ocampos'un bir taraftarın müstehcen ve uygunsuz bir hareketine maruz kaldığı olaydan derin üzüntü duymaktayız."
Sevilla FC, bu tür davranışların futbol sahalarında tekrarlanmaması için yönetmelikte öngörülen uygun önlemlerin alınacağını ümit ediyor ve bu durumu La Liga'ya iletiyor. Eğer dünyanın en iyi ligi olmayı hedefliyorsak müsabakamızda bu jest ve davranışlara izin verilmemelidir" denildi.
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